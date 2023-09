Jürgen Klopp esperaba este fichaje bomba desde junio: Van Dijk lo aprueba y Anfield se ilusiona

El Liverpool ha fichado a Ryan Gravenberch del Bayern Múnich por 40 millones de euros. El centrocampista holandés de 21 años firma para las próximas cinco temporadas con el conjunto de Anfield.

Jürgen Klopp ha tenido que esperar hasta las últimas horas del mercado de fichajes, pero ha conseguido hacerse con uno de los jugadores que quería desde el inicio del verano. El entrenador alemán buscaba reforzar su centro del campo tras las numerosas salidas que se habían producido en esa zona. Fabinho y Jordan Henderson se fueron a Arabia Saudí. Naby Keita acabó contrato, al igual que Oxlade-Chamberlain y James Milner. Fabio Carvalho salió cedido para jugar en el RB Leipzig. Volver a pelear por la Premier League es el objetivo del club y este fichaje debería ayudar a lograrlo.

“Antes del movimiento hablé mucho con Van Dijk y Cody Gakpo y me dijeron que tenemos un buen equipo, que aquí todo es excelente. En realidad, mi decisión fue rápida. Si lo ves desde fuera, el Liverpool es uno de los clubes más grandes del mundo. También los aficionados, el estadio. Creo que todo desde fuera es lo máximo. Creo que soy un buen regateador, un jugador técnico. También soy un jugador box-to-box. Tengo un buen disparo. Espero ganar títulos y jugar mucho”, decía Gravenberch en sus primeras palabras como jugador ‘red’.

“Estamos muy contentos de traerlo porque tiene un talento excepcional. Todo el mundo lo sabe. Tiene 21 años y ya ha jugado más de 100 partidos con el Ajax. Por desgracia, ahora tenemos un parón internacional y no podemos trabajar juntos directamente. Estoy muy ilusionado. Es un chico listo. Cuando hablé con él me di cuenta enseguida. Y le encanta estar aquí, eso también es bueno. Ryan sabe que tiene que mejorar cosas, pero eso es con 21 años, sería una locura si no. Pero tiene mucho talento, puede conducir el balón, puede ser realmente una amenaza en el área. Tiene buen ojo para el pase y sabe darlo. Encaja en nuestra plantilla. Lo he dicho antes, tenemos el gran reto de reinventar prácticamente uno de los mediocampos más exitosos que ha tenido este club”, explicaba Klopp sobre su nuevo fichaje para el centro del campo.

Falta de confianza en él

Gravenberch llega a Anfield después de una temporada en la que no ha sido importante en el Bayern. El ex del Ajax jugó menos de 1000 minutos en su primera temporada en Alemania. Ni Nagelsmann ni Tuchel apostaron por él, y al final, el actual entrenador del equipo bávaro, le ha dejado salir. Una operación en la que el campeón de la Bundesliga saca beneficio porque lo fichó por 19 millones el verano pasado.