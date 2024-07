Ni Cristiano Ronaldo se imaginaba este bombazo del Al-Nassr por un top de la Premier como De Bruyne

La temporada del Manchester United no ha destacado por ser especialmente positiva. El conjunto de los diablos rojos se enfrenta a un verano lleno de cambios de gran importancia dentro del equipo. Y es que, tras un año tan desastroso como el pasado, nadie se salva en Old Trafford. Ni Bruno Fernandes, el mejor jugador del equipo y que, con el interés de Arabia Saudí ya confirmado, no tiene nada claro su futuro en la Premier League.

Tan es así, que según informa el portal TeamTalk, desde la directiva del Manchester United han dado luz verde al Al-Nassr para que haga llegar su propuesta a Bruno Fernandes y que a partir de ahí se pueda negociar cualquier tipo de operación para reunir al luso con su compatriota, Cristiano Ronaldo, en Arabia Saudí.

Con contrato hasta 2026, la venta de Bruno se presenta como una de las pocas que debilitaría de verdad al conjunto de Old Trafford. Sin embargo, dada la profunda reconstrucción que se espera en el United, un ingreso multimillonario como el que pueden hacer con el luso, siempre será bienvenido. Además, con 29 años, Bruno no está para formar parte de un largo proceso de reconstrucción, lo que incita a su venta y a sacar una buena tajada económica por él.

Dado que no está tan cerca de finalizar su contrato y que su valor ronda los 70 millones de euros, la oferta del Al-Nassr no debería bajar de los 80 o 90 millones. Y es que, pese a venir de un año terrible, la realidad es que Bruno es uno de los mejores mediocentros de toda la Premier League, a la altura de De Bruyne o Bernardo Silva. Pues, en la presente temporada ha sumado 15 goles y 13 asistencias. Unas cifras sensacionales.

Así pues, el Al-Nassr ya prepara el primer bombazo del verano con el interés por el fichaje de Bruno Fernandes, que llegaría a Oriente Medio para convertirse, junto a Cristiano Ronaldo, en la estrella del equipo y en uno de los mejores, si no el mejor, jugador de toda la Saudi Pro League, pues, a diferencia de otros, llega estando en la cúspide de su carrera, a los 29 años.