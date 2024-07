Jugada increíble de Ten Hag: estará en la convocatoria de Brasil, hunde a CR7 y el Madrid alucina

Casi desde que arrancara la temporada pasada (23/24), incluso cuando el crack en cuestión estuvo lesionado, se empezó a señalar a Casemiro como el culpable de todos los problemas del Manchester United. En verdad parte de la culpa de que eso ocurriese venía dada por el nuevo copropietario de la entidad, un Jim Ratcliffe que puso el dedo en la llaga sobre el precio y la edad del brasileño, de ahí que este giro del club inglés pille a todos de improviso.

De estar con un pie y medio en Arabia y fuera de la Copa América a ser clave

Como sucedió con el míster nacido en los Países Bajos, los red devils hacen cuentas y estas no les salen, porque sacar a Casemiro del equipo les costaría una fortuna, lo que unido a los planes de Ten Hag, que sí cuenta con el brasileño, hacen a la entidad inquilina del Teatro de los sueños recular con la marcha del jugador brasileño. Y eso lleva a pensar que el ex del Real Madrid no solo dejaría plantado al Al Nassr en el que juega Cristiano Ronaldo, sino que terminaría siendo clave en el United, lo que le llevaría de vuelta a Brasil, donde no ha tenido hueco en esta Copa América.

Al menos esto es lo que afirma Manchester Evening News, quien pone énfasis en que el contrato del jugador que le costó a los diablos rojos, procedente del Madrid, 60 millones de libras, es demasiado elevado como para cederlo o aceptar un traspaso a coste cero; según el mass media, esos £290.000 por semana son el problema y, a la vez, pueden ser la solución: dado que el club quiere un pivote defensivo y Kimmich está imposible, De Jong genera dudas y sería carísimo y João Neves tal vez sea inviable económicamente, Casemiro es ‘lo malo’ conocido.

Él lo tiene claro

Además de lo expuesto, el United exige al Al Nassr 30 millones de libras por Casemiro, una cifra que no están por la labor de pagar en el equipo de la liga emergente, unido a ello, Casemiro quiere cumplir su contrato, como certificó a Sky Sports: “me siento muy bien, muy bien. Estoy realmente bien, me siento sano, con energía y la misma mentalidad que he tenido siempre", asegurando además con respecto a su edad que “los anteriores ganadores del Balón de Oro tenían más de 34 años”.