No más Liga Árabe: Ivan Rakitic y el campeón del mundo que lo convenció volver a su país

Los movimientos en el mercado de fútbol no tienen cuándo parar, y es que desde el fútbol árabe también se presentan traspasos de último momento. Los rumores también están a la orden del día, así como las primicias. Partiendo de ese punto, el periodista italiano Fabrizio Romano afirmó que el mediocampista croata Ivan Rakitic tiene un acuerdo con el Hajduk Split de su país. Por lo tanto, el ex Barcelona no iría más en el Al-Shabab de la Liga Saudí.

Ivan Rakitic, quien jugó en Sevilla a inicios de año, no se terminó de asentar, ni en el fútbol árabe y menos a su estilo. Por lo anto, el Hajduk Split ya lo tendría en la mira al mediocampista de 36 años que tiene a su favor una larga trayectoria que respalda su carrera. Además, Rakitic volvería a su país por un excampeón del mundo que dirige ahí: nada más que Genaro Gatusso, aguerrido exmediocampista y leyenda italiana.

Levantó la Champions

El Sevilla considera a Ivan Rakitic como uno de los jugadores más representativos, tanto por sus partidos por lo que aportó en el club. Sin embargo, uno de los logros más importantes del ex Schalke fue cuando levantó la Champions League con el Barcelona en el año 2015. El polifuncional volante apoyó aquella zaga con Andrés Iniesta y Xavi Hernández, además de compartir con uno de los mejores tridentes en ataque: Messi, Suárez y Neymar.

La influencia de Gatusso

Nadie mejor que Ivan Rakitic sabe lo que le conviene y el momento preciso con 36 años para quemar sus últimos cartuchos en su país. Hajduk Split, conjunto croata donde Gatusso es el técnico, es un aliciente importante para que Rakitic se adapte rápidamente. Y con un excampeón del mundo como Gatusso, la motivación puede significar el doble.

Viejos conocidos

Aquellos jugadores croatas que llegaron a la final del mundo en Rusia 2018 con el tiempo van tomando rumbos lejanos. El caso de Luka Modric es la excepción, pues con 38 años seguirá una temporada más en Real Madrid. En el caso de Rakitic, en Hajduk Split se reencontrará con un viejo amigo y compañero de selección: Ivan Perisic, quien llegó procedene de Tottenham Hotspur. Es importante decir que Rakitic nunca jugó en algún equipo de su país, puesto que cuando sucedió la guerra de los Balcanes, su familia tuvo que emigrar a Suiza, donde el ex Sevilla empezó en el Basilea.