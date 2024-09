Nuevo dardo para Koeman: la ofensa llegó hasta a Benzema; su nuevo detractor le declaró la guerra

La Nations League pasó a un segundo plano cuando se reiniciaron las principales ligas europeas, pero para Steven Bergwijn nada cambió con respecto a las declaraciones de Ronald Koeman que prácticamente lo sentenciaron. El seleccionador de Países Bajos se había referido al extremo como a alguien que tiene las puertas cerradas en el combinado nacional por el simple hecho de jugar en la Saudi Pro League. Esto no gustó nada al delantero y dijo de todo sobre el técnico.

Las idas y vueltas entre el entrenador y el extremo no vienen de ahora, durante la Nations League, en conferencia de prensa Koeman aprovechó el momento para desestimar el arribo de Bergwijn al Al Ittihad, mientras que el atacante comentó que el técnico desconocía la realidad de la liga. Y esta vez, el ex del Tottenham salió al ataque para confirmar que su postura de decir que la Liga Árabe es una de las mejores no ha cambiado nada. La respuesta del ex director técnico del Barcelona aún no llega, pero el ofensivo ya dejó las cosas claras.

Koeman le cerró las puertas

No hubo rastros de Bergwijn cuando Países Bajos reunió a sus futbolistas para afrontar la Nations League, pues Koeman se encargó de confirmar la razón de su ausencia. El excoach del Everton dijo que el expupilo se fue a la Saudi Pro League no para superarse futbolísticamente, dejando entender que el nivel del campeonato está por debajo de las ligas del Viejo Continente.

Bergwijn contraataca

En más de una ocasión el neerlandés salió a hablar para defender la Liga Árabe, dejando en claro que Koeman estaba equivocado y, que antes de decir lo que dijo, tenía que haberle preguntado de su decisión. Ya en Al Ittihad, el atacante no se quedó callado y dijo que “el mundo verá lo buena y competitiva que es la Saudi Pro League”.

El delantero contra el entrenador

No es la primera vez que un jugador abandona un equipo top de Europa para seguir su camino a Arabia Saudita, Qatar o Emiratos Árabes Unidos. El caso de Bergwijn es claro, migró de continente para seguir aumentado su nivel. Asimismo, dejó un último recado para los detractores y, sobre todo, Koeman: “¿Comentarios de Koeman? Piensan que quizá la liga no es buena, pero deberían venir aquí y ver primero, y luego hablar”.