Tenía que pasar: Bartomeu se lo empaquetó a Laporta, peor que Koeman y amigo de Victor Font

Alla por 2019, todos los estamentos del FC Barcelona, con Josep María Bartomeu a la cabeza, por entonces el presidente del club, se congratulaban por el triunfo en un fichaje que suponía hacer un desembolso de 86 millones de euros (cifras oscilantes por variables) por el que iba a ser el nuevo mediocampista del futuro culé, un Frenkie de Jong que, años después, ya con Joan Laporta al frente, es uno de los líderes del vestuario, una de las estrellas, pero también uno de los grandes problemas del mandatario.

Las palabras de Victor Fort, líder de la plataforma ‘Sí al futur’, sobre el mediocampista neerlandés, con el que dice que habló, revelando la tensión interna entre el futbolista, sospechoso habitual, y el club debido a su lesión -lo cual, a su vez, entronca con la situación financiera de la entidad catalana y el futuro condicionado por esta-, lo que hace saltar las alarmas en un equipo que si bien espera a De Jong como agua de mayo en lo futbolístico, teme que su problema influya en ello y todo lo demás. De hecho, ya lo está haciendo.

Discrepancias

“Me lo he encontrado de casualidad y me ha dicho que prefiere no operarse, que aunque desde el club se lo han propuesto, no le dan garantías de éxito”, decía Fort. Es decir, existen supuestas discrepancias entre el crack y el Barça y lejos de lo que pueda pensarse, estás se suman a otras tantas que la entidad y el jugador han mantenido en los últimos tiempos. Así, teniendo en cuenta el estatus del jugador Orange, su contrato y la vigencia de este, este contratiempo promete enquistarse por un futbolista clave en lo deportivo.

Punto negro

A ello hay que sumar, no olvidemos, que De Jong viene heredado de la anterior legislatura y que permite vía libre a un viejo enemigo de Laporta, Ronald Koeman, seleccionador de Países Bajos, rajar un día sí y otro también sobre el Barcelona.

Así, con el jugador intentado eludir el quirófano y prefiriendo el tratamiento conservador, ya que la intervención ofrece pocas garantías de mejora; Flick esperando a un jugador que necesita y necesitará con urgencia por ser quien es y por lo apretado del calendario (tanto en LaLiga EA Sports como en la Liga de Campeones) y el club, con Laporta a la cabeza, enfrentado con las decisiones unilaterales del crack, la situación no es sencilla ni va a resolverse en un corto espacio de tiempo. Y mientras, arranca la Champions, el tramo duro del calendario, y el FC Barcelona lo hará cumpliendo con (casi) cinco meses sin De Jong.