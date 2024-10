Oferta monstruosa de Arabia, los 2 en 2025: bajón Haaland y Luis Díaz, lo de CR7, un juego de niños

La Premier League es la liga europea, de lejos, que más gasta y parte de este poderío se basa en su estructura, que se ve reforzada por algunos de los grandes nombres tanto a nivel individual como colectivo, de modo que la hoja de ruta de la Saudi Pro League de cara a la temporada que viene -quién si sabe si incluso en enero, aunque eso es mucho más complejo- resulta un auténtico bajón para Erling Haaland y Luis Díaz.

En una charla vertida en The Obi One Podcast, el director de la liga emergente, Michael Emenalo, habló de la posibilidad de fichar a Mo Salah la temporada que viene y dejó caer otras que vienen sonando: “las historias de que uno de nuestros equipos fue tras él son ciertas. Había interés, pero al igual que todo el asunto de Victor Osimhen, también depende de... Está bien que yo tenga interés en fichar a Mo, pero su club también tiene que tener interés en dejarlo ir. Si esas dos cosas no se alinean, no hay acuerdo”, decía.

Esto en lo referente a esta campaña, que ya ha arrancado, pero se atisba que todo puede cambiar en la siguiente, la 25/26, por la edad de dos jugadores (entre ello, el egipcio), por sus contratos y porque ambos no han negado que quieren jugar en Arabia Saudí. “Si alguno de los clubes decide que está interesado... Es un jugador de primer nivel. Lo mismo ocurre con Kevin De Bruyne”, comentaba, nombrando además del futbolista nigeriano del Galatasaray, al del City y asegurando que ese deseo futuro puede ser real en 2025, al menos en lo referente a las dos estrellas, del City y el Liverpool junto a Erling Haaland y Luis Díaz, respectivamente.

La advertencia, ahí queda: “No olviden que Mo Salah es quien toma las decisiones. El jugador es quien decide en última instancia si está preparado para irse o no”.

Las informaciones apuntan a que el Liverpool habría rechazado durante el pasado verano una oferta por su delantero de 150 millones de libras, cosa que, homólogamente habría hecho con un sueldo estratosférico el belga de los skyblue; ahora bien, según cuentan fuentes cercanas a sendos jugadores, en 2025 puede ser bien diferente, en parte porque tendrían un acuerdo con sus clubs para darse un margen de una temporada en la que hallar recambios. Qué duda cabe que serían dos pérdidas cuantiosas para la liga inglesa, dos ganacias únicas para Arabia y una operación que dejaría la de CR7, incluso lo de Neymar Júnior, por ser quienes son los protagonistas y su actual vigencia en la élite, en un juego de niños.