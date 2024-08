Papelón de los ex Barça Suárez, Alba y Busquets: sin Messi, Inter quedó afuera de la Leagues Cup

Mientras Lionel Messi se sigue recuperando de su lesión que lo tiene alejado de los campos de juego hace exactamente un mes, el Inter Miami quedó eliminado en octavos de final de la Leagues Cup a manos de Columbus Crew.

Fue un papelón, porque el equipo de Florida ganaba 2 a 0, tras un inicio prometedor, y en una ráfaga de tan solo 13 minutos lo terminó perdiendo por 3 a 2.

Para los dirigidos por Gerardo "Tata" Martino jugaron los ex Barça Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, que nada pudieron hacer contra los de Ohio.

De esta manera, el último campeón del certamen en 2023 se despidió rápidamente de esta competencia que enfrenta a clubes de la MLS de Estados Unidos con los de la Liga MX de México. Los tres primeros lugares de la Leagues Cup clasifican a la Copa de Campeones de la Concacaf, algo que Messi y cía se perderán.

A los 17 minutos del segundo tiempo, Inter Miami ganaba 2 a 0 con goles de Matías Rojas y Diego Gómez, y nada parecía indicar que ocurriría lo que al final sucedió. Entre los 22 y 24 minutos los de amarillo empataron con goles de Christian Ramírez y Diego Rossi, y 10 minutos después fue Rossi quien volvió a marcar para decretar el 3-2 definitivo.

"Leo, como siempre, dentro de lo previsto, evolucionando. Todavía sin precisión acerca de cuándo podrá estar con el grupo. Sigue trabajando aparte", había dicho en la previa el Tata Martino. Todavía no hay certezas de cuándo será la vuelta al campo de juego del astro argentino.

The Crew complete the comeback and punch their ticket to the Quarterfinals! #LeaguesCup2024 pic.twitter.com/2Hkg30jIM0