"Tómalo o déjalo": última oferta para irse con Benzema; Manchester City decide si acepta

La novela del verano tendrá su final. Los árabes pusieron techo en su oferta y será un "sí o no" y a otra cosa.

Después de haberse retirado de las conversaciones, Al Ittihad puso sobre la mesa la cifra final de 39 millones de euros por Ederson según el periodista Rudy Galetti. El número aún se mantiene lejos de la montaña de dinero pedido por Manchester City, que lo valuó en 50 kilos.

El portero brasileño ya acordó los detalles del contrato con los saudíes y la decisión recae ahora sobre la cúpula de los ciudadanos.

La primera oferta del equipo de Karim Benzema no había superado los 30M, algo que fue rechazado de inmediato en Manchester, teniendo en cuenta que desembolsó 40 millones al Benfica para traer al aquero.

Cabe recordar que el primer jeque en buscar al 1 del City fue el Al Nassr. Por pedido de CR7, se realizó una oferta pero nunca llegó siquiera a poder llegar a entablar un diálogo fructífero para que se de la transferencia.

Ahora, todo quedará en la decisión del citizen, si decide aceptar un dinero más bajo que lo esperado o que Ederson siga la próxima temporada en el plantel de Pep Guardiola (tiene contrato hasta 2026), que ya asimiló el deseo de su arquero de cambiar de aire.



En caso de que el brasileño se traslade a Arabia Saudita, el español Stefan Ortega será el primer portero del Manchester City la próxima temporada.



🚨📖 New chapter in #Ederson's story: after #AlIttihad decided to withdraw from the talks - price too high as they want to reduce expenditures - the PIF informed the club that it would provide an extra budget to convince #MCFC.



💰 A last "take or leave" bid (€38/39m) is ready. pic.twitter.com/ydAyczCX0j