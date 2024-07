CR7 insiste, en Brasil ven su adiós a Pep y la solución osada del City no gusta a PSG y Real Madrid

Esto no ha acabado, no al menos en lo que a Ederson, guardameta titular del Manchester City y la Selección Brasileña de Fútbol, se refiere. Si bien Pep Guardiola, además de asegurar que quiere dirigir a una selección nacional en el futuro, cerró la puerta durante esta temporada a una salida de Kevin de Bruyne rumbo a Arabia Saudí, con el portero la cosa no está tan clara; de hecho, el equipo de CR7 insiste, hasta el punto que ciertas fuentes sitúan a los skyblue sondeando dos vías alternativas, una en el Paris Saint-Germain y otra en el Real Madrid.

Juego a varias bandas en Arabia y efecto dominó

Arabia Saudí sigue tentando a jugadores de la élite del balompié europeo y eso juega un papel clave en la posibilidad de que haya movimiento en algunas de las plantillas más importantes de Europa, entre ellas, la del Manchester City, la del PSG o la del Real Madrid. Es más, de una se puede saltar a la siguiente. Al parecer el Al Nassr sigue interesado en el portero del City y eso es algo, dadas las cantidades inalcanzables que maneja en concepto de salarios el conjunto árabe, que en Brasil y la Premier ven como potencial punto de ruptura entre Ederson y el club inglés, y si eso sucede, los citizens tienen plan B.

Uno, dicen, estaría en Gianluigi Donnarumma, portero del PSG, lo cual supone un choque de voluntades entre dos de las economías más poderosas del Viejo Continente, aunque se le da recorrido a esta posibilidad desde el hecho de que el italiano sí escucharía la opción de unirse a los del Etihad Stadium con Pep Guardiola como míster. Lógicamente, esa vía no es la única que maneja el City, que también tantearía a Andriy Lunin.

El jugador del Real Madrid, por su parte, quiere minutos y Thibaut Courtois no se los va a ceder, de modo que su salida de la capital de España es más que probable. Al hilo de ello, el Madrid piensa en Kepa Arrizabalaga como sustituto del belga si Lunin decide marcharse, aunque curiosamente al meta vasco le pasa lo mismo que a Ederson, también le tientan desde la Saudi Pro League. Eso sí, el campeón de Europa no moverá ficha en su favor si Lunin no toma la decisión de marcharse. Como ven, un movimiento puede precipitar el siguiente.