Un mimado de Riquelme dejó Boca por 20 millones y ya fue recibido con flores en Arabia Saudita

Ezequiel "Equi" Fernández dejó a Boca Juniors en Argentina tras ejecutar su cláusula de rescisión de 20 millones de dólares y se convirtió en jugador de Al-Qadsiah de la Saudi Pro League. De esta manera se despidió uno de los más mimados por Juan Román Riquelme.

El futbolista que disputó los Juegos Olímpicos de París con la Selección sub 23 argentina se mostró conmovido con su salida y dijo que su deseo de "volver a verlos pronto". No se pudo despedir de los hinchas en la Bombonera, ya que los vio por última vez antes de los JJOO y la transferencia se resolvió durante esa competencia.

El mediocampista de 22 años dejó un mensaje para la gente de Boca: "Hoy es un día especial, el día que me toca despedirme de mi casa. Solamente tengo palabras de agradecimiento para la gente que me ayudó desde muy chico a crecer como jugador y como persona. A los hinchas, los que siempre están, en las buenas y en las malas, ¡Gracias por todo el cariño!".

"Me crié, crecí, aprendí, debuté y jugué en el club de mis amores. Solo puedo agradecerles por este largo y lindo camino ¡Fui muy feliz como jugador y seré muy feliz como hincha el resto de mi vida! Nuevamente gracias y espero volver a verlos pronto", cerró.

Equi fue recibido con un ramo de flores para jugar en el Al-Qadisiyah, equipo recientemente ascendido a la Pro League árabe.

El entrenador del equipo es el ex Real Madrid, Míchel González. Otra de las más recientes incorporaciones es el uruguayo Nahitan Nández. En el plantel ya están el multicampeón merengue Nacho Fernández y el delantero ex Barcelona, Milan y Arsenal, entre otros, Pierre-Emerick Aubameyang.

