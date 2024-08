Volver con Karim Benzema o Leo Messi, el destino incierto de una gloria del Real Madrid

El futuro de Sergio Ramos sigue más en el aire que nunca desde que el de Camas anunció su salida del Sevilla. En esta recta final del mercado, su nombre sonó menos que nunca, y su próximo destino sigue siendo un misterio.

Sin embargo, el tiempo le dio la razón a Ramos. En su despedida como jugador del Sevilla, dejó claro que su marcha no estaba vinculada a la firma con otro club: "Hay opciones, pero antes quería cerrar mi etapa en el Sevilla. Afortunadamente, hay algunas propuestas interesantes, pero aún no hemos decidido nuestro próximo destino."

Su salida del Sevilla tuvo un motivo claro. El ex madridista no renovó debido a su falta de confianza en el proyecto de Del Nido JR y porque su sueldo no se alineaba con su jerarquía y nivel. Estas circunstancias desencadenaron una salida que ya era un secreto a voces en las últimas jornadas de competición.

Nueve meses después de volver a enfundarme la camiseta del @sevillafc con lágrimas de emoción en los ojos, me despido del sevillismo con lágrimas de gratitud. Gracias al club, a los compañeros, técnicos y empleados por esta temporada. Gracias a mi familia, mi apoyo eterno, y… pic.twitter.com/KQoyjqN527 — Sergio Ramos (@SergioRamos) June 18, 2024

Las playas de Miami o el desierto de Arabia

A meses desde su adiós al Pijuán, y en pleno agosto, el 'camero' sigue sin equipo. Durante el mercado, han sonado diferentes destinos para el jugador, todos ellos en ligas exóticas. Aunque su futuro sigue siendo incierto, parece claro que su próximo club no estará en Europa y se acerca a una liga emergente..



La MLS es uno de los que coquetea con el histórico zaguero español. En su despedida como sevillista el pasado junio, el andaluz fue preguntado sobre Estados Unidos, específicamente sobre el Inter Miami. Aunque no dio pistas concretas, reconoció que es un país que "le encanta". Esa posibilidad podría abrir la puerta a un nuevo encuentro con Leo Messi, como ya ocurrió en el PSG, sin resultados positivos.

Otra liga que lo tentó en los últimos meses es la de Arabia. Su vinculación con los jeques no es nueva; antes de firmar por el Sevilla, el Al-Ittihad ya hizo una oferta para ficharlo, pero el central decidió regresar a su antiguo club. Ahora, volverán a la carga con el gancho de volver a juntarlo con Karim Benzema.