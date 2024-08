Quiere jugar contra Leo Messi hasta 2025; no pudo conquistar la Champions: ahora va por la MLS

La mayoría de los caminos de los futbolistas que militan en el continente europeo conducen al exótico balompié de la Major League Soccer. Desde hace años la tendencia se viene reflejando en distintos equipos, como Zlatan Ibrahimovic en su momento, o el mismo Andrea Pirlo. Tampoco se puede olvidar a David Villa o incluso Kaká, y recientemente Lionel Messi quien desembarcó en Inter Miami de David Beckham. Ahora, el curso sigue siendo exactamente el mismo, con una nueva incorporación por parte de LA Galaxy: el de Marco Reus.

El también conocido como el ‘Pájaro’ acabó su historia con Borussia Dortmund después de gratos pasajes de alegría y tristeza. Y tras perder la oportunidad de levantar la Champions League contra Real Madrid en la temporada pasada, el histórico jugador germano aún no le cerró las puertas a su carrera. Después de semanas de información sobre el futuro de Reus, por fin se confirmó que LA Galaxy será su próximo lugar donde competirá con más de un crack que alguna vez pisó el ‘Viejo Continente’.

Doce temporadas seguidas en un solo equipo no lo cumple cualquiera y además de eso, Marco Reus refleja el concepto de lo que es la lealtad. Y cerrar un capítulo significó abrir otro en el continente norteamericano. Con respecto con la información de Fabrizio Romano, indicó que el acuerdo se cerró después de que las conversaciones y el trato empezara en julio. De esta forma, el alemán firmará hasta 2025 con opción a una temporada más.

🚨🇺🇸 EXCL: Marco Reus to LA Galaxy, here we go! Deal finally done after initial agreement revealed in July.



Contract until December 2025 plus option to extend, as expected.



Reus, planning for travel to US in the next days for medical tests and contract signing.



Done, sealed 🇩🇪 pic.twitter.com/pLHuR7zrPx