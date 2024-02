Al jugón español le gusta la idea: dejar tirado a Luis Enrique para ser una estrella con Xabi Alonso

En contraposición a lo presenciando en los primeros meses de la temporada, Marco Asensio esté siendo uno de los futbolistas más destacados del PSG en este 2024.

El bajo rendimiento ofrecido por Ousmane Dembélé y la ausencia de Kang-in Lee por acudir el surcoreano a la disputa de la Copa Asia con su selección han permitido a Asensio dar un paso adelante que no se hubiera imaginado, un paso adelante que está siendo muy del gusto de Luis Enrique.

El extremo español recibió la confianza de Nasser Al-Khelaïfi tras desvincularse del Real Madrid el verano pasado y las sensaciones iniciales sembradas en el club ni mucho menos fueron ilusionantes, tanto que a Asensio le ha costado mucho entrar en los planes de Luis Enrique durante la primera parte de la campaña.

Con eso y más, la situación que vive el jugador de 28 años actualmente es muy dulce y esto no solo ha provocado un aumento de su importancia en París, sino que Xabi Alonso le haya situado como su gran prioridad para reforzar el proyecto del Bayern Leverkusen.

El conjunto alemán está siendo la gran sorpresa de la campaña y, ofreciendo una imagen cada vez más admirable, no ha dudado el técnico vasco en trasladar a la directiva su intención de contar con Asensio, aunque aquí hay que mencionar varios aspectos claves que aportan luces y sombras a este posible movimiento.

Marco Asensio's superb volley, from all angles ⚽️#TimeToWatch, presented by @purnell_watches #PSGSB29



pic.twitter.com/EN5HO8fElr