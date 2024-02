El City lo dejó ir y el Liverpool se lo ofrecería a Xabi Alonso como sustituto de Virgil van Dijk

El anuncio de la salida de Jürgen Klopp del Liverpool conforme finalice la temporada provocará una despedida por todo lo alto para el técnico alemán, quien ha conseguido devolver al club a la élite europea tras muchos años en la sombra, pero no olvidemos que tras esta fuga se podría dar la de varios jugadores de peso en el vestuario.

Ayer, sin ir más lejos, hicimos eco en Don Balón de que Mohamed Salah o Virgil van Dijk se quedaron de piedra tras conocer la decisión de Klopp, con quien mantienen una relación realmente especial, y de ahí que estos jugadores estén contemplando seguir los pasos del germano lejos de Anfield, aunque no necesariamente al mismo destino.

🚨(🌕) | Simon Jones, @MailSport: Liverpool continue to keep an eye out for potential new centre-backs. The club was impressed by @FulhamFC’s Tosin Adarabioyo (26) when he played against them in the recent Cup semi-final — @LFC have monitored the 6’5 defender for a while now 🗂️✅ pic.twitter.com/9jm8TbKDOs