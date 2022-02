Al-Khelaifi aparece en el futuro de Hazard, giro totalmente inesperado

El atacante belga lleva varios meses estando en plenas condiciones físicas para poder ser titular en el Real Madrid, o al menos eso parece de puertas para afuera, quizás internamente el conjunto blanco y el entrenador sean conscientes de alguna situación del extremo que los aficionados blancos aún no sepan y sea la razón de la escasez de oportunidad de Eden Hazard en el Real Madrid.

Sea como fuere, lo cierto es que el único momento en el ex del Chelsea parecía que empezaba a entrar en los planes de Ancelotti fue a finales del mes de diciembre y principios del mes de enero cuando encadenó cuatro partidos seguidos disputando más de 45 minutos seguidos en el campo, tres de ellos además saliendo de inicio, fueron ante Cádiz, Athletic Club de Bilbao, Getafe y Alcoyano, con dos victorias, un empate y una derrota. Desde entonces el belga solamente ha sido titular una vez más, ante el Elche en liga, el partido acabó 2-2.

El paso del belga por el Real Madrid no está siendo el que deseaban ninguna de las partes, las lesiones le han lastrado y ahora con Ancelotti no cuenta casi con oportunidades, porque como bien ha señalado en repetidas ocasiones el propio entrenador si Hazard no juega es simplemente porque él prefiere a otros, tan sencillo como eso.

Aquí es donde aparece Al-Khealifi y la eliminatoria ante el PSG. El escenario de la Champions League es importante para cualquier futbolista y más para uno de la talla de Eden Hazard. En la ida salió del banquillo y solamente pudo disputar 9 minutos de partido, las decisiones que tome ‘Carletto’ con el atacante serán determinantes para su futuro.

Si no juega de inicio, será un duro mazazo para el jugador que seguramente le haga replantearse su futuro lejos del Santiago Bernabéu, ya que fue fichado con el cartel de estrella y poco a poco ha ido apagándose y para volver a lucir tiene que jugar, cosa que no está sucediendo, un giro totalmente inesperado en la situación del futbolista, y precisamente uno de esos clubes interesados en él es el PSG que ve como claramente el belga no está cómodo en Madrid. La posible salida de Mbappé y la llegada de Zidane al banquillo parisino son dos bazas con las que cuenta Al-Khelaifi para intentar acometer su fichaje en el caso de que decida no continuar en el conjunto blanco.