Al-Khelaïfi, Campos y Luis Enrique reservan el último renglón de mercado: PSG, sí al más caro

Por cada acción hay una reacción y la que promueve el Paris Saint-Germain -con Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos y Luis Enrique a la cabeza y de acuerdo en su convencimiento de fichar a un nuevo crack- debido al movimiento urgente del Nápoles es rotunda, será carísima y dará al club francés la guinda del pastel a su nuevo proyecto sin Kylian Mbappé.

No pudo haber empezado peor el proyecto de Antonio Conte en Nápoles con una estrepitosa goleada en contra en la Serie A, ante el Hellas Verona (3-0), factor por el cual el técnico italiano quiere que lo de Romelu Lukaku y el Chelsea se cierre cuanto antes, y eso, a su vez, supone que los inquilinos del Diego Armando Maradona tengan que, necesariamente, pisar el acelerador para vender a su goleador, un Victor Osimhen que se quiere ir, desea hacerlo a París y es el objetivo del PSG.

🔵🇧🇪 Napoli will meet Chelsea today in London as they want to get Romelu Lukaku deal done even before finding a solution to sell Victor Osimhen.



Official bid sent on Monday, not accepted but being discussed with terms and conditions... as Napoli want to get it done. pic.twitter.com/Wb0uaV3R8i