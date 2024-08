Una vieja lesión y una obsesión cambian a Kylian Mbappé ante el Real Valladolid ¿Y ahora qué?

El inicio en LaLiga EA Sports de Kylian Mbappé, como le sucedió al Real Madrid, no fue el esperado en Mallorca, donde la falta de acierto y el poco contacto con el balón, amén del desgaste venido del esfuerzo por la Supercopa de Europa, alejaron al astro galo de los focos del duelo, sin embargo el 10 de les bleus tiene una obsesión, y meta, en mente, la cual le da esperanzas y le empuja debido a una vieja lesión y un rival, en teoría, propicio: el Real Valladolid.

Aunque Mbappé no estuvo bien en Son Moix y el cuadro pucelano hizo los deberes en Zorrilla ante el Espanyol, lo cierto es que la presentación del genio francés ante su nuevo público, en el Santiago Bernabéu, frente a un recién ascendido y con la necesidad de no volver a tropezar (en parte proque el FC Barcelona ganó y juega en casa esta jornada), son elementos propicios para crear un caldo de cultivo que haga al de Bondy armonizar su objetivo, que no es otro que emular al primer Cristiano Ronaldo de blanco, el de la 2009/10.

Pese a que CR7 en su campaña de debut arrancó la temporada de forma arrolladora, metiendo cinco goles en cinco partidos, cosa que ya aprieta a Mbappé, lo cierto es que el francés, si quiere igualar o superar al luso en su primer año de blanco aún tiene margen pese a lo de las Islas Baleares. Y es que Mbappé ya lleva un gol esta temporada, en la Supercopa, pero además en lo que a la liga se refiere ‘solo’ tiene que llegar a los 26 tantos que anotó CR7 en 29 partidos, y eso, lejos de lo que pueda parecer, es alcanzable.

Para empezar porque el portugués, tras esos primeros cinco partidos -el último ante el Tenerife, el 29 de septiembre- se lesionó el tobillo y no volvió a marcar hasta diciembre, ante el Almería. Unido a ello, Cristiano se perdió durante toda la temporada nueve partidos de liga y acumuló hasta 10 encuentros sin ver puerta, cosa que espera minimizar Mbappé, y el camino para hacerlo empieza este mismo domingo, con los de Pezzolano como víctimas propicias.

