Al-Khelaifi, cerca de obrar la magia: la dupla Messi-CR7, una realidad

El PSG no desiste de su idea de convencer a Kylian Mbappé para cerrar la renovación del futbolista francés y evitar que se vaya del club al finalizar el curso, pero Nasser Al-Khelaifi sabe que las posibilidades de lograr tal firma a día de hoy son pocas. Por ello, el presidente catarí no descuida la opción galáctica que llegaría al Parque de los Príncipes el próximo verano con la misión de paliar la salida del galo y de reforzar el tridente ofensivo del equipo, en el que Neymar JR y Leo Messi ocupan dos de los tres puestos.

Precisamente una de las alternativas de renombre que están sonando con fuerza en los últimos tiempos, la de CR7, ha vuelto a aparecer en escena, aunque esta vez con mucho más sentido. La situación del Manchester United no es nada confortable y por ello el delantero luso, a pesar de tener contrato hasta 2023 con los Red Devils, no ha descartado la posibilidad de abandonar de nuevo Old Trafford el próximo verano, una duda que Al-Khelaifi quiere agrandar, tal y como ha afirmado The Sun recientemente.

Esto no solo implicaría la llegada de un remplazo para Mbappé de un jugador de garantías similares en el apartado goleador, sino que por primera vez en sus carreras Cristiano Ronaldo y Leo Messi podrían compartir equipo. Ambos futbolistas han estado enfrentados deportivamente durante los últimos 15 años por ser el mejor futbolista de Europa, algo que avala los éxitos cosechados por Real Madrid y FC Barcelona durante este periodo.

Cabe destacar que ninguno de los dos futbolistas actualmente se encuentra en su mejor estado de forma, pero Al-Khelaifi parece estar muy convencido de asestar este golpe al mercado ofreciéndo un contrato de 12 meses al astro portugués, siendo únicamente dos factores los que podrían acelerar la operación: el adiós de Mbappé al PSG conforme venza su contrato el próximo 30 de junio y el deterioro, aún más si cabe, del proyecto que se está tratando de gestar en el Manchester United.

Eso sí, a pesar de que Al-Khelaifi tiene la opción CR7 entre ceja y ceja por si finalmente Mbappé no firma esa ansiada renovación con el PSG, hay otros colosos europeos dispuestos a atentar al futbolista de 37 años el próximo verano: Bayern Múnich y Manchester City.