Al-Khelaïfi enloquece, Neymar está acabado y se lo 'regala' al Barça

La guerra abierta entre el París Saint Germain y Neymar continúa. Pese a que puede parecer surrealista, el club y el crack brasileño parece que no se entienden y mientras que la entidad viene deslizando en los últimos días como hemos contado en Don Balón que lo quiere fuera, el ex jugador del Fútbol Club Barcelona quiere quedarse y tiene muy claro que puede aspirar a ganar la Champions League en la capital francesa. Por el momento, el que tiene todas las de ganar es el futbolista, ya que cuenta con contrato y no será fácil apartarle del equipo por su condición de estrella.

Sin embargo, el portal web especializado Foot Mercato cuenta que Al-Khelaïfi y Luis Campos, el nuevo director deportivo del club, no tienen nada clara la continuidad de Neymar en el PSG. Parece ser una de las piezas prescindibles para Campos en la confección de su nuevo proyecto y al presidente no parece importarle mucho los 222 millones de euros que en su día pagó al Barça para hacerse con uno de los futbolistas más desequilibrantes del planeta. Una de las razones para tratar de forzar su salida es, según apunta L’Equipe, que a final de la presente temporada su contrato se prolongará de manera automática hasta el año 2027 y parece que en París no quieren tener atado durante tanto tiempo al atacante.

De hecho, han llegado a salir informaciones con el precio de venta en el que el PSG está tasando a Neymar para venderlo a otros clubes y, teniendo en cuenta la calidad que todavía tiene el futbolista en sus piernas y el desorbitado precio que en su día pagaron en París por él, parece prácticamente un regalo. Se habla de que por 50 millones de euros Al-Khelaïfi está dispuesto a decirle adiós a ‘Ney’ y que además, por si fuera poco, se lo habría ofrecido al Fútbol Club Barcelona para su regreso.

Sin embargo, la vuelta al Camp Nou parece descartada. Primero porque el brasileño no se quiere mover de París, donde está a gusto y ha encontrado su lugar, y después porque las penurias económicas del Barça no le permitirían de ninguna forma pagar esas cantidades y después hacer frente a una ficha tan alta como la que tiene Neymar.