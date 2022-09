Al-Khelaifi estalla: quiere a Keylor Navas fuera y ultima su destino

Keylor Navas está pasando por uno de sus peores momentos en cuánto a lo profesional. Con la llegada de Galtier al banquillo parisino, el guardameta costarricense no ha disputado ni un solo minuto en el Paris Saint-Germain. Una situación que el propio Keylor quiere remediar, consciente de que necesita llegar con rodaje para el Mundial de Qatar 2022. Además, Al-Khelaifi también vería con buenos ojos su salida, ya que tiene una ficha de 7 millones de euros netos, una cifra extremadamente elevada para un portero suplente.

Ante esta situación, el máximo representante del Paris Saint-Germain ya habría empezado a sondear desde hace semanas la posibilidad de desprenderse de Keylor Navas, como ya intentó con el Napoli en agosto, tal y como avanzó L’Équipe. Sin embargo, el tiempo le ha jugado una mala pasada a Al-Khelaifi y, a fecha de 18 de septiembre, el único mercado que sigue abierto es el de Emiratos Árabes Unidos, un destino poco probable, por otro lado.

En cuanto al futbolista, Keylor tiene la sartén por el mango. Desde luego, sería de extrañar que el costarricense no fuera llamado por su selección, a pesar de que en este parón de septiembre no ha sido convocado. En Costa Rica no hay ni siquiera un portero que se le pueda asemejar y, además, es el emblema de la selección tica, lo que hace indicar que su ausencia en la última convocatoria no sería nada significativo.

Es por ello por lo que se podría permitir el lujo de aguantar hasta el mercado de enero para encontrar una salida más atractiva. Desde luego, pretendientes no le van a faltar y, tal y como informan diversos medios desde Grecia, el Olympiacos podría ser una de las opciones. De este modo, Keylor Navas se reuniría con dos excompañeros suyos en el Real Madrid, como lo son James Rodríguez y Marcelo.

Otra de las opciones, aunque más remota, sería la reactivación del interés del Napoli, que ya estuvo muy cerca de ficharle en el mercado de verano. Sea como sea, parece poco probable que volvamos a ver a Keylor Navas entre los tres palos, como mínimo hasta el inicio del Mundial de Qatar.