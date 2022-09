Olvidados por Galtier para desgracia de Luis Enrique: Ramos, excepción

El inicio de temporada no está siendo lo más plácido que esperaba Luis Enrique en cuanto a los minutos que desearía que tuvieran muchos futbolistas que se presumían fijos para el Mundial de Qatar. Un caso concreto que trae de cabeza al asturiano, es el escaso o nulo protagonismo que están teniendo en el PSG jugadores que han venido siendo importantes en las últimas convocatorias con la selección española. Se trata de Carlos Soler, Fabián Ruiz y Pablo Sarabia, que han hecho saltar las alarmas tras su suplencia en partidos, a priori, asequibles como el de Champions ante el Maccabi Haifa o el último de liga ante una de las cenicientas de la categoría como el Brest.

Lo cierto es que el nuevo técnico de la nave parisina, Christophe Galtier, ha dejado claro que no quiere caer en errores del pasado como el exceso de confianza del equipo en determinados momentos. Para ello, no está cortándose a la hora de emplear el mismo equipo ya se trate de una Juventus o de un Maccabi, que es verdad que llegó a dar el susto adelantándose en el marcador en la Champions. Un once tipo del que no se ha movido Sergio Ramos, que finalmente no acompañará a España en sus dos próximos amistosos, ante la gran cantidad de minutos que dispone con Galtier al contrario que sus compatriotas.

En cuanto a orden de importancia, Sarabia ha demostrado ser un fijo para el seleccionador español como titular en su equipo. Su gran temporada en el Sporting de Lisboa le sirvió para que el PSG le recuperara de su cesión, volviendo, de esta forma, a estar bajo merced del tridente formado por Messi, Mbappé y Neymar. A su vez, Carlos Soler y Fabián Ruiz no son fijos en el once, pues Busquets, Koke, Gavi y Pedri cuentan con más participaciones, pero sí que son del agrado de un Luis Enrique que no cuenta con muchos más efectivos a elegir en la sala de máquinas española.

Una situación incómoda, por tanto, para un técnico asturiano y para unos jugadores que pelearán por revertir el mal momento que atraviesan como suplentes de Galtier en el PSG.