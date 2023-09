Al-Khelaifi le da a Luis Enrique su último gran deseo: delantera temible para la Champions League

El Paris Saint-Germain ha conseguido el fichaje de Kolo Muani desde el Eintracht de Frankfurt por 75 millones de euros más 15 en variables. Las negociaciones parecían cerradas, pero a última hora todas las partes se pusieron de acuerdo para que el delantero juegue donde quería. Firma para las próximas cinco temporadas.

Kylian Mbappé tiene nuevo socio en la delantera. Su compañero en la selección francesa ha llegado al PSG después de unas últimas semanas muy complicadas en las relaciones entre el conjunto alemán y el equipo francés. A primeras horas de la tarde de ayer, el movimiento parecía imposible porque Hugo Ekitiké no aceptaba ser moneda de cambio en el traspaso e irse a jugar a la Bundesliga. Según ‘L’Equipe’, el equipo parisino estaba muy enfadado con su futbolista porque su negativa a salir había puesto muy complicado el acuerdo. El Eintracht quería un recambio asegurado antes de dejar marchar a su gran estrella, por el que finalmente ha conseguido 75 millones de euros más 15 en variables.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Randal Kolo Muani, un orgulloso parisino y francés, al Paris Saint-Germain; a su ciudad y a su hogar. Hemos trabajado increíblemente duro para lograr que este fichaje se lleve a cabo. Randal es un fantástico jugador internacional francés y está comprometido con el PSG y con nuestro proyecto. Me hace mucha ilusión ver a Randal con la camiseta del PSG, dándolo todo por el Club”, explicaba Nasser Al-Khelaifi en los medios del club que preside. "¡Es fantástico volver al lugar donde empezó todo! Me atrajo el proyecto del club. Ahora no veo la hora de ponerme a trabajar y finalmente jugar con estos colores", decía Kolo Muani en sus primeras declaraciones como jugador del PSG.

Delantera temible

Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Marco Asensio, Kang-In Lee, Hugo Ekitike, Bradley Barcola y Randal Kolo Muani son los jugadores que tendrá disponibles Luis Enrique para alinear y formar un ataque demoledor que pueda conquistar la Champions League. Seis de ellos han llegado este mismo verano, aunque solo uno será indiscutible en los onces del técnico asturiano, Mbappé.