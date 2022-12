Al-Khelaïfi le quiere en París: 35M para fichar al socio de Neymar

El PSG está muy cerca de renovar a Leo Messi, pero no es la única operación que tiene entre manos Al-Khelaïfi. Según informa el diario inglés The Sun, el conjunto parisino estaría muy interesado en hacerse con los servicios de uno de los socios de Neymar Jr para la siguiente temporada, Fred. El centrocampista brasileño del Manchester United termina contrato en junio de 2023 y Luis Campos ha puesto sus ojos en él, pero existe un problema, la cláusula de extensión de contrato.

Al igual que ocurre con otros jugadores como David De Gea o Marcus Rashford, Fred también tiene incluido en su contrato una cláusula de extensión de vinculación con el Manchester United que le alargará su estancia en Old Trafford un año más, hasta junio de 2024 si el club así lo desea. La intención de Ten Hag es hacer eso precisamente con el delantero inglés y según afirma el diario The Sun, también activarla con el centrocampista brasileño.

La activación de esta cláusula implicaría que Fred ya no podría llegar gratis al Parque de los Príncipes, por lo que, el PSG tendría que empezar a negociar un traspaso por el brasileño y el rotativo inglés asegura que el Manchester United no dejará salir al brasileño de Old Trafford por menos de 35 millones de euros.

Una cantidad moderada teniendo en cuenta las elevadas cifras que se manejan actualmente en el mercado de fichajes como los 110 millones por Jude Bellingham o los 110 por Gvardiol, pero quizás también algo elevada, ya que, Fred no es ni mucho menos titular indiscutible en el Manchester United.

Esta temporada, el brasileño ha disputado un total de 11 partidos en la Premier League, solo 4 de ellos como titular, disputando, tan solo 398 minutos en lo que va de liga. Además, hay que recordar que Christophe Galtier quiere reforzar el centro del campo, pero tampoco es urgente, ya que, este pasado verano, Luis Campos fichó tanto a Fabián Ruíz como a Renato Sanches para la medular, por lo que, la posición está cubierta, pero el extécnico del Niza quiere un hombre más. La decisión la tomará Al-Khelaïfi, pero Neymar podría tener dentro de poco un nuevo socio en el Parque de los Príncipes.