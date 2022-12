Ten Hag avisa a Rashford: no irá al PSG, se quedará con él hasta 2024

Marcus Rashford, Luke Shaw, David De Gea, Diogo Dalot y Fred terminan contrato con el Manchester United en junio de 2023. El futuro de algunos de ellos no está nada claro, como el del lateral portugués, el cual es pretendido por el FC Barcelona, o el del atacante inglés, quien este año ha recuperado su mejor nivel de la mano de Ten Hag, pero cuya renovación está en duda.

Él aún no se ha pronunciado sobre este tema, la intención del club es sentarse a hablar con él después del Mundial de Qatar, pero por si acaso se niega a seguir en Old Trafford el entrenador neerlandés ya le ha mandado un mensaje claro en rueda de prensa a Rashford y al resto de jugadores anteriormente mencionados: si se niegan a firmar un nuevo acuerdo, el conjunto inglés hará uso de la cláusula de extensión de contrato unilateral por un año y permanecerán en el equipo hasta junio de 2024. Un duro palo para Al-Khelaïfi y el PSG.

El PSG quiere un nuevo delantero centro, hoy mismo hemos hablado sobre el interés del conjunto parisino en Dusan Vlahovic para el siguiente verano, a pesar de que días antes el propio Al-Khelaïfi dijese lo siguiente en declaraciones a Sky Sports News: “Es un jugador realmente increíble y el tener a Rashford gratis… todos los clubes correrán tras él. No lo ocultamos, hemos hablado antes. El momento no era bueno para ambos lados. ¿Quizás este verano, por qué no?, Si es un jugador libre, podemos hablar con él directamente”.

Quizás, las palabras de Ten Hag en rueda de prensa afirmando que Marcus Rashford y el resto de jugadores se quedarían en Old Trafford, al menos, un año más, haya provocado que el PSG cambie de objetivo para la delantera y empiece a sonar Dusan Vlahovic. Además, no hay que olvidar que João Félix también se encuentran entre los candidatos a acompañar a Messi, Neymar y Mbappé el año que viene.

Sea uno u otro, lo que está claro es que Ten Hag ha mandado un aviso a Marcus Rashford, le quiere en el Manchester United y hará todo lo posible para convencerle de renovar y que se quede, pero, si no lo consigue, el canterano red devil ya sabe que la intención del club es hacer uno de la cláusula de extensión por un año hasta 2024.