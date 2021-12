Al-Khelaifi muestra su último as por Kylian Mbappé: alerta Real Madrid

El Paris Saint-Germain sigue muy pendiente del futuro de Kylian Mbappé, al que no terminan de dar por perdido del todo en el conjunto francés. La continuidad del delantero en París tiene cada vez menos opciones, tras rechazar varias propuestas de renovación y apuntando con cada vez más fuerza al Real Madrid para la próxima temporada. Aunque desde el cuadro parisino quieren que el atacante cumpla con su promesa de no marcharse gratis, independientemente de si su siguiente destino es el Santiago Bernabéu. Desde el Parque de los Príncipes están planeando su última gran oferta de renovación para el delantero, ofreciéndole mucho más dinero y prometiéndole traspasarlo durante el verano de 2023, buscando cobrar una buena cantidad por su traspaso y no perderlo gratis a final de temporada.

El gran problema del plan de Nasser Al-Khelaifi reside en que las cláusulas de rescisión están prohibidas en la liga francesa, lo que significa que Kylian Mbappé no tendría la garantía de que el Paris Saint-Germain acepte negociar su salida al Real Madrid si renueva, lo mismo que ha pasado este verano pasado tras la petición del francés de salir y que el club decidió ignorar a pesar de las ofertas que llegaron desde la Casa Blanca; por lo que a priori para el francés no tiene sentido quedarse una temporada más si su verdadero deseo es terminar vistiendo de blanco.

Florentino Pérez por su parte continúa esperando al próximo mes de enero para acercar posturas de forma oficial con Kylian Mbappé, esperando firmar entonces un preacuerdo con el delantero para que llegue gratis el próximo verano y zanjar de una vez por todas un culebrón que se extiende desde prácticamente la salida del futbolista del Mónaco rumbo a París. Todo apunta a que el atacante no escuchará la última propuesta que le llegue desde el cuadro galo y firmará con el Real Madrid dentro de unas semanas; habiendo perdido el PSG su última oportunidad de hacer dinero con el jugador cuando rechazó una oferta de 200 millones del conjunto blanco el pasado verano.

Kylian Mbappé no confía en la palabra de la directiva del PSG, tras incumplir su promesa de dejarle marchar al Real Madrid si este lo pedía, por lo que todo apunta a que firmará su llegada a Chamartín en enero; incumpliendo también así su promesa de dejar una cantidad en París por su traspaso. El delantero se ha cansado de las jugadas del cuadro parisino, y sabe que Florentino Pérez le espera en enero para cumplir con el que continúa siendo su gran sueño, jugar en el Real Madrid.