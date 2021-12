Ancelotti frena el proyecto blanco contra Raúl González: giro decisivo

Carlo Ancelotti ha dado con su 11 ideal tras los primeros meses de probaturas en su regreso al Real Madrid, siendo Marco Asensio en último que habría conseguido asentarse en la alineación del técnico italiano. Las rotaciones también están muy claras, con Lucas Vázquez, Camavinga, Valverde o Rodrygo Goes como alternativas y a la espera de lo que pueda suceder con Gareth Bale o Eden Hazard; frenando también así en consecuencia las oportunidades para los canteranos. Los pupilos de Raúl González Blanco en el Castilla han dejado de contar con minutos en el primer equipo, a pesar de ir convocados en repetidas ocasiones con el primer equipo, destacando principalmente Miguel Gutiérrez y Antonio Blanco, algo que también hizo Zinedine Zidane durante sus años al mando del conjunto merengue.

Carletto no termina de contar con los futbolistas que salen de La Fábrica para su puesta en escena en el Santiago Bernabéu, Miguel Gutiérrez ha sido el que más oportunidades ha tenido; coincidiendo con las lesiones de Ferland Mendy y Marcelo, aunque desde el regreso del futbolista francés ha desaparecido de las alineaciones. El lateral zurdo ha disputado 328 minutos esta temporada, asentándose por delante de Marcelo en las rotaciones, aunque Ancelotti tampoco ha apostado por él en algunos partidos importantes colocando a David Alaba o incluso a Nacho Fernández en dicha demarcación por delante del canterano, a pesar de que ha rendido a buen nivel en los minutos que ha tenido.

El segundo caso es el de Antonio Blanco, que estaba llamado a ser el encargado de dosificar los minutos de Carlos Henrique Casemiro en el puesto de pivote esta temporada. Pese a esta premisa con la que se iniciaba la temporada, el futbolista español ha disputado tan solo 30 minutos hasta el momento, con Ancelotti colocando a Eduardo Camavinga en dicho rol y relegando al canterano a apenas contar con oportunidades para demostrar su valía en el primer equipo. El tercer y último jugador del Castilla que ha tenido minutos este curso ha sido Sergio Santos, que contó con 10 minutos como lateral diestro ante el Mallorca ante la plaga de lesiones que vivían en ese momento los blancos; lo que deja a las claras que Carletto no termina de confiar en los proyectos de futuro que le ofrece la cantera merengue, con nombres como Sergio Arribas o Marvin Park que todavía no han tenido oportunidades.

En total los futbolistas con ficha del Real Madrid Castilla suman tan solo el 2,32% de los minutos jugados hasta el momento, un dato que choca directamente con el modelo a seguir con los canteranos que se está llevando a cabo en otros equipos como el FC Barcelona. El plan de Carlo Ancelotti está obligando a algunos de ellos a no contar con minutos durante todo el fin de semana, al ir convocados con el primer equipo y no poder jugar con el filial que dirige Raúl González Blanco. El técnico italiano ha encontrado por fin su once tras varios meses de probaturas, y parece muy complicado que vaya a cambiar de estrategia en Chamartín a estas alturas.