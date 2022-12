Al-Khelaïfi negocia la salida del argentino del PSG y 3 jugadores más

Como ya hemos anunciado en Don Balón, tal y como ha dicho el propio Al-Khelaïfi, el PSG, en principio, no fichará a nadie en el mercado de invierno pese a las insistencias de Christophe Galtier de renovar la plantilla y el mea culpa entonado por el propio director deportivo, Luis Campos, acerca de los escasos refuerzos traídos en el pasado verano. No vendrá nadie, pero ese no quiere decir que se nieguen a vender a algún jugador, es más, esta misma semana, el conjunto parisino ha mantenido una reunión con el presidente ejecutivo del Galatasary para tratar el futuro de varios de sus futbolistas.

Según informan en Turquía, Erden Timur, presidente ejecutivo del club turco, ha viajado a París para reunirse con Antero Henrique y Luis Campos para tratar el futuro de Mauro Icardi y, además, preguntar por varios jugadores cuyo rol en esta primera parte de la temporada, no ha sido tan determinante como ellos esperaban, hablamos de Carlos Soler, Fabián Ruíz y Renato Sanches.

La intención del Galatasaray es quedarse con Mauro Icardi por lo menos un año más, hay que recordar que el delantero argentino se encuentra en calidad de cedido en el conjunto turco por una temporada, en el club están contentos con su rendimiento y les gustaría negociar con el PSG una prorroga de la cesión, pero existe un problema, el ex del Inter de Milán termina contrato con el equipo parisino en junio de 2024 y la intención de Al-Khelaïfi es venderlo el próximo verano para sacar algún beneficio por el jugador.

Por otro lado, además de la salida de Mauro Icardi, el Galatasaray y el PSG se reunieron con los hombres de confianza de Al-Khelaïfi para tratar de negociar la salida, en forma de cesión, de alguno de los jugadores que participan, pero no están teniendo la regularidad deseada en las alineaciones de Christophe Galtier. Fabián Ruíz, Carlos Soler y Renato Sanches juegan, pero no con el rol de titular indiscutible que tenían en sus anteriores equipos.

El Galatasaray lo sabe y ha preguntado por los tres centrocampistas para saber si estarían dispuestos a negociar una cesión en el mes de enero por alguno de ellos, siempre y cuando quieran los propios jugadores. Así pues, el PSG no fichará, pero sí que está dispuesto a sentarse a hablar para negociar una salida. Veremos qué es lo que ocurre en el mercado de invierno.