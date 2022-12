Al-Khelaïfi sorprende a Mbappé: decisión inesperada del PSG para enero

No cabe duda de que el Paris Saint-Germain ha sido uno de los grandes protagonistas a la hora de hacer fichajes en los últimos años. No en vano, desde la llegada de los inversores de Qatar en 2011, los parisinos han gastado más de 1500 millones de euros en fichajes como los de Neymar Jr, Kylian Mbappé o Zlatan Ibrahimović, entre otros. Es por ello por lo que resulta impensable concebir una ventana de traspasos en la que los parisinos no protagonicen algún movimiento.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, especialmente de Kylian Mbappé, a quien el presidente del club Al-Khelaïfi le prometió en su última renovación que se intentarían cerrar los fichajes que él pidiera, el Paris Saint-Germain no acudirá al mercado de fichajes invernal y desoirá, de esta manera, algunas de las peticiones que podría hacer el ‘10’ de Les Bleus. Así lo afirmó el propio Al-Khelaïfi en una entrevista concedida para L’Équipe.

De hecho, el presidente del PSG fue bastante claro a la hora de cerrar la puerta a posibles incorporaciones en enero, cuando afirmó que los jugadores con los que cuentan actualmente en plantilla son más que suficiente: “Creo que no vamos a fichar a ningún jugador en enero. No necesitamos a ningún jugador en concreto. Tenemos que mantener nuestra plantilla y seguir con nuestro espíritu colectivo”, dijo.

En este sentido, Al-Khelaïfi fue más lejos en dicha entrevista y se mostró muy ilusionado con los últimos fichajes que llegaron en verano, entre los que destacan los españoles Carlos Soler y Fabián Ruíz, el portugués Vitinha o los franceses Mukiele y Hugo Ekitiké: “Sinceramente, es genial el mercado que hicimos. Los jugadores también tienen que adaptarse al equipo, a la ciudad y al nivel requerido. Después, hay muchos partidos, lesiones. Pero estoy muy contento. Hemos comprado jugadores franceses, que, a su vez, son jóvenes. También estamos construyendo con vistas al futuro. Y no hemos perdido. El equipo está creciendo, juega cada vez mejor”, afirmó.

Finalmente, acerca del dinero que el PSG se ha gastado estos últimos años, a pesar de tener balances económicos negativos, Al-Khelaïfi se defendió: “Sólo hay que comparar con los demás: Liverpool, Manchester City. Todo el mundo está invirtiendo, así que tenemos que hacerlo. De lo contrario, perderemos otros cuatro o cinco años en términos deportivos”, finalizó.