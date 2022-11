Al-Khelaïfi no se lo cree: nuevo interés en Messi, podría dejar el PSG

Lionel Messi termina contrato con el PSG en junio de 2023. A partir del mes de enero, el astro argentino podría empezar a negociar con cualquier club, como el Manchester City, para salir gratis el próximo verano o abandonar el Parque de los Príncipes en enero previo traspaso. La intención del conjunto parisino es renovarle, pero, de momento, el jugador guarda silencio. Desde el FC Barcelona ya le han traslado en repetidas ocasiones su intención de que regrese, pero no son los únicos aspirantes a fichar al siete veces Balón de Oro, la MLS lleva tiempo detrás del atacante albiceleste y tal y como ha admitido el propio Don Garber, comisionado de la liga estadounidense: “ha habido interés en él; luego, él decidirá que hacer”.

“Creemos mucho en la formalidad de las reglas, así que ahora está bajo contrato y luego él decidirá qué hacer. Sería genial tener a alguien como él en nuestra liga, alguien de su envergadura que nos pueda ofrecer una plataforma global para hablar de la MLS, incluso fuera de las fronteras de nuestro país”, señala Don Garber en SkySports.

Un movimiento estratégico por parte del comisionado de la MLS que es consciente de que el contrato de Lionel Messi se termina en seis meses y que aún no tiene clara su decisión de renovar o no con el PSG. Desde el FC Barcelona Laporta, Xavi y sus excompañeros no paran de enviarle mensajes públicos solicitando la vuelta del héroe de Argentina contra México gracias al gol que abrió la lata y tranquilizó al equipo de Scaloni, pero la operación, sobre todo a nivel salarial, a pesar de la salida de Pique, se antoja muy difícil, aunque no imposible.

La MLS ya lo intentó en el pasado

No es la primera vez que la MLS viene a por Messi. Desde que abandonó el FC Barcelona, los rumores sobre un posible interés de la liga norteamericana en hacerse con los servicios del astro argentino son constantes. El pasado verano, debido a la inestabilidad que se instauró en el club con la llegada de un nuevo director deportivo, la debacle sufrida en la Champions League y la renovación millonaria de Kylian Mbappé muchas eran las voces que pedían su salida.

Durante todo el verano se especuló con una posible al Inter de Miami de David Beckham, el cual también está interesado en Cristiano Ronaldo y podría juntar a las dos estrellas, se llegó incluso a especular con unas posibles negociaciones para ficharle, pero finalmente se quedó en París. Ahora, restan solo seis meses para que su contrato con los parisinos finalice y la MLS vuelve a aparecer a escena. ¿Será esta la definitiva o Al-Khelaïfi conseguirá convencerle para que se quede como hizo con Mbappé?