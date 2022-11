Beckham traiciona a Suárez: el elegido para jugar con Messi es CR7

Aunque inevitable, el anuncio de la salida de Cristiano Ronaldo del Manchester United fue una auténtica bomba por la repercusión que el astro portugués sigue teniendo en el mundo del fútbol y, por otra parte, retomó las especulaciones acerca del futuro de CR7, actualmente sin equipo. A pesar de que, como apuntan diversos medios en España, la intención del futbolista luso es intentar convencer al Real Madrid para poder volver a jugar en el Santiago Bernabéu, lo cierto es que desde la entidad merengue no quieren ni oír a hablar de un posible regreso de Cristiano.

Ante esta situación, como os contamos en Don Balón, algunos clubes de Arabia Saudí ya se han empezado a movilizar para intentar cerrar la incorporación del portugués, con la clara intención de ganar notoriedad en la liga. Sin embargo, los árabes no son los únicos que han contactado con Jorge Mendes, representante de CR7, ya que, de acuerdo con la información de The Daily Mail, el Inter de Miami de la MLS, propiedad de David Beckham, también quiere cerrar la incorporación de Cristiano Ronaldo que se uniría al equipo que, muchos apuntan, como un más que probable destino para Leo Messi en un futuro no tan lejano.

De este modo, Beckham cumpliría uno de los sueños que más ilusionan a los aficionados del fútbol y juntaría a los dos grandes dominadores del deporte rey en Europa desde principios de siglo, no sin antes perjudicar, eso sí, a Luis Suárez, quien antes de la intrusión de Cristiano Ronaldo, era el delantero elegido por el Inter de Miami para formar dupla con Leo Messi. Sin embargo, como comentamos, las cosas parecen haber cambiado y la prioridad por parte del conjunto de Florida pasa ahora por tratar de cerrar la incorporación de CR7. Algo que, por otra parte, se antoja muy complicado, teniendo en cuenta que el luso quiere seguir compitiendo al máximo nivel.

En cualquier caso, Luis Suárez, que también está sin equipo, podría ver como una de las vías más esperadas, junto a Leo Messi, para finalizar su carrera se cierra. En este sentido, cabe recordar que la MLS prohíbe a los equipos que tengan más de tres jugadores Franquicia (futbolistas con sueldos que superan el tope salarial del equipo) y con las hipotéticas llegadas de Leo Messi y Cristiano Ronaldo, sumada a la incorporación de Sergio Busquets, futbolista que también ha sido vinculado en múltiples ocasiones con el Inter de Miami, el delantero uruguayo se quedaría sin plaza.

Sea como sea, como comentamos, y a pesar de que la intención de David Beckham pasa por intentar juntar a CR7 y Leo Messi, lo cierto es que el luso está buscando un reto más exigente para continuar su carrera futbolística y, por el momento, descartaría la opción de recalar en la MLS.