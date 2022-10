Al-Khelaifi revive el caso Verrati-Neymar con Messi: guerra a Laporta

No está muy claro si el Barça se lanzaría, llegado el caso y con las condiciones propicias, a la contratación de Leo Messi para la campaña 23/24, ya que, tácticamente genera dudas, pero lo que sí está claro es que el 30 del PSG está volviendo a ser un jugador decisivo, crucial en su equipo y que, por tanto, su ocaso cada vez parece más lejano. Por eso y por el interés del Barça en el jugador, como ocurriera con Verrati y Neymar, desde París se han iniciado los trámites para prolongar la estancia del 10 de la albiceleste… justo a la vez que el Barça empieza a trabajar en su regreso.

Os contábamos en Don Balón que si bien los numerosos fichajes del Barcelona dificultan a nivel esquemático la inclusión de Messi en el equipo, a nivel simbólico y estratégico se ve su vuelta como una victoria para Joan Laporta y su junta directiva, de ahí la intención de sopesar tal asunto desde el lado culé. El problema para ellos es que Messi volvería a la Ciudad Condal, llegado el caso, pero precisamente es su mala relación con Laporta la que lo impide.

Tampoco las tiene todas consigo el Paris Saint-Germain, que se quiere quedar con Messi pero al que el sudamericano no da mucha cancha: el exjugador del Barcelona responde siempre lo mismo, llegado el caso, hablaremos. El caso emplaza esa decisión al menos hasta después de la disputa de la Copa del Mundo, pero parece poco probable que Messi decida su futuro antes de ver con qué bagaje se va de la temporada en la capital de Francia. Eso sí, Al-Khelaifi no quiere bajo ningún concepto perder a Messi por el Barça, ahí, llegado el caso, irá a la guerra contra Laporta, una guerra económica que el Barça no puede ganar.

Tanto si gana la copa del mundo Argentina como si conquista la Champions League el PSG, así como si fracasa en ambos aspectos, la decisión de Messi es una incógnita porque, por ejemplo, tal vez las victorias tengan un efecto contrario al deseado, quizá dándole el alivio para dejarlo; así como las derrotas, que pueden ‘obligarle’ a emplazarse en una oportunidad nueva en la 23/24. Todo es posible porque el astro de Rosario no ha tomado decisión alguna, aunque sí hay una cosa segura en estos momentos: su decisión de volver a Barcelona parece bloqueada mientras Laporta esté a los mandos.

El PSG está dispuesto a ceder pero solo ante Messi y si se va a otro destino que no sea el Barça, cualquier interferencia del club catalán en esta temporada será visto desde el Parque de los Príncipes como un acto de guerra, y ellos tienen armas para combatir, Verratti y Neymar son los ejemplos de las victorias parisnas sobre el Barça.