Erling Haaland desquicia a Florentino y entierra a Lewandowski y Messi

Nadie nunca antes en la Champions League (o Copa de Europa), ni siquiera Robert Lewandowski o Leo Messi, tampoco el máximo goleador histórico de la competición, Cristiano Ronaldo, ha llegado a la velocidad de registros goleadores de Erling Haaland. Una realidad simple que habla a las claras sobre la clase de jugador que tenemos entre manos. Ayer, el nueve del City marcó dos tantos en la primera parte del paseo de los skyblue ante el FC Copenhague (5-0, lo que, a sus 22 años, le pone en cabeza de la lista de mejores goleadores de la historia en la mejor competición de clubs del planeta. Simplemente colosal.

Con respecto al partido, no lo hubo: el City dominó de principio a fin y encarriló el duelo con el doblete del ariete, que completarían Khocholava, en propia puerta, Riyaz Mahrez y Julián Álvarez. Por ello cabe más pararse a poner dimensión al fenómeno del fútbol mundial, que luce el nueve, golea en el Etihad Stadium y no va camino de hacer historia, sino que, pese a su bisoñez es historia viva, que a explorar un choque sin historia. No es extraño que, como afirman voces cercanas al Real Madrid, a estas alturas Florentino Pérez se está tirando de los pelos por apostar por el díscolo Kylian Mbappé en vez de por el escandinavo. Hoy por hoy no hay color.

Fíjense: el noruego ya ha marcado más goles que Luis Suárez y Rivaldo en la competición, pero lo ha hecho en 51 partidos menos; lleva 28 en 22 partidos, las dos leyendas citadas se quedaron en 27, pero es que mejora todos los números de los grandes de siempre. En cuanto a coeficiente lo hace con el mejor, Gerd ‘torpedo’ Müller, que lograba con su Bayern de Múnich arrollador de los 70 una media de 0,97 tantos por partido, hasta el momento el más alto coeficiente. Puskas con 0,88 o Di Stéfano con 0,84 seguían al malogrado internacional alemán, a los que también supera Haaland. Mucho más lejos quedan Lewandowski, Messi y CR7, por ese orden. El noruego marca 1,27 goles por partido en la Liga de Campeones. Como ven, no ha precedentes de algo similar desde que se fundara la competición allá por la 55/56.

Evidentemente Haaland aún no ha anotado tantos como estas leyendas, pero ya es el trigésimo quinto mejor goleador de todos los tiempos en la Copa de Europa y, por tanto, amenaza con dejar atrás a ilustres como Ronaldo, por supuesto Maradona o a futbolistas en activo como Antoine Griezmann. Sobra decir que con Haaland hemos entrado en una nueva dimensión, en otra era; de él no esperemos malabarismos, incluso bicicletas o ruletas, el delantero es pragmatismo llevado a su máxima expresión. Simpleza, efectividad, sencillez y una eficiencia devastadora, nunca antes vista. ¿Tiene techo? Sinceramente ahora mismo no lo vemos, básicamente porque no ha existido nada como él antes, que se dice pronto.