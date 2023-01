Al-Khelaïfi se harta de Keylor y ultima su venta: 3 destinos posibles

No cabe ninguna duda de que Keylor Navas no está pasando por uno de sus mejores momentos en su trayectoria deportiva. Tras la llegada de Christophe Galtier al banquillo del Paris Saint-Germain, el portero de Costa Rica no ha disputado ni un solo minuto en liga esta temporada y ha perdido gran parte del prestigio internacional que se ganó a base de grandes actuaciones en el Real Madrid. Ante esta situación, y más teniendo en cuenta que actualmente tiene una ficha de 7 millones de euros netos, el presidente del club parisino Nasser Al-Khelaïfi habría decidido, según medios franceses, poner a la venta al guardameta tico.

Una decisión que, por otra parte, también vería con buenos ojos el propio Keylor Navas, a quien le gustaría poder tener una nueva aventura siendo protagonista en el ocaso de su carrera deportiva. Ante esta situación, ambas partes ya se habrían comenzado a mover en el mercado de fichajes con la intención de encontrar posibles destinos para el costarricense. Y si bien la posición de portero es una de aquellas que no mueven muchos fichajes, hay tres equipos como Nottingham Forest, AC Milan y Al Nassr que, por unos motivos u otros, podrían ser destinos viables para Keylor.

El salto a la Premier League de la mano del Nottingham Forest

A pesar de que la prioridad sería la de intentar encontrar una salida ya en enero, una de las opciones que más podría convencer, deportivamente hablando, sería la del Nottingham Forest en verano -siempre y cuando consiga mantener categoría en la Premier League-. En este sentido, el portero titular de los Tricky Trees Dean Henderson dejaría el equipo y regresaría de su cesión al Manchester United, dejando vacante la portería del Nottingham Forest, por lo que la opción de Keylor Navas podría ser la elegida para suplir la baja.

Un recambio de urgencias para el AC Milan

Más inmediato, eso sí, sería su hipotética llegada al AC Milan, que tras no poder contar con su guardameta titular Mike Maignan por lesión, está haciendo malabares con Tatarusanu (de 36 años de edad). De esta manera, su desembarco en San Siro podría resultar una gran oportunidad para que el portero tico pueda demostrar su nivel en un equipo histórico y trate de luchar por la titularidad con el francés una vez regrese de lesión.

El reencuentro con Cristiano Ronaldo en Al Nassr

Finalmente, la última de las tres opciones sería la de volver a reencontrarse con Cristiano Ronaldo en el Al Nassr que, según informó el Diario AS, quiere fichar al costarricense. Desde luego, argumentos económicos para cerrar al guardameta del PSG sobrarán, si bien, deportivamente hablando, sería la alternativa menos apetecible para el futbolista.