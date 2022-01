Viraje de 180 º del United: Bruno Fernandes niega a CR7 y Paul Pogba

Cristiano Ronaldo ha dejado las aguas turbias a su paso por el mercado de fichajes invernal, tanto a título personal, filtrando que estaba descontento y podría salir en junio, como a nivel colectivo, quejándose de los resultados del equipo y su juego. Tampoco lo ha puesto fácil Paul Pogba, que sigue lesionado y solo ha aparecido al principio de temporada, dando un argumento más a quienes critican su irregularidad. Pero Bruno Fernandes es diferente, él quiere dar un viraje en esta deriva destructiva de los red devils.

Hay que decir que el jugador portugués tiene contrato en vigor con el Manchester United hasta 2025 y que su liderazgo sobre el césped no está puesto en entredicho por ninguno de los actores que toman las decisiones en el club inquilino el Teatro de los sueños, entonces, ¿por qué tantos líos con el contrato del jugador? Básicamente porque los argumentos argüidos por CR7 o las complicaciones que presenta Paul Pogba, también los rumores de salida de Anthony Martial o Jesse Lingard, hacen que el internacional portugués mire con preocupación al estado deportivo del club, lo que podría equivaler a poder abrazar una oferta externa.

Pero no, Bruno no quiere hablar de su renovación por ahora, que le habría ofrecido el equipo inglés, tal y como asegura Metro, pero no por las cifras o el interés de otros clubs, sino porque es pronto y hay otras prioridades ahora, como las deportivas. Dicho de otra manera, comenta en su información el medio de comunicación inglés que “no habrá problemas para llegar a un acuerdo” porque Bruno desea seguir en Old Trafford para convertirse en el jugador franquicia de la histórica entidad inglesa.

De este modo, el United, que ha querido recompensar a Bruno y que se ve envuelto en los líos de CR7, Pogba, Martial, Lingard, David de Gea o Donny Van de Beek, ahora ve quien debe ser el líder de ahora en adelante en el equipo, ese que desea ligar su futuro al del club red devil. Es verdad que las condiciones económicas de Bruno han mejorado mucho tras su llegada al gigante de la Premier, pero también es cierto que el United ha puesto en el mapa al luso; por ello, ambos quieren asegurar un matrimonio feliz. No, Bruno no se verá arrastrado por CR7 o Pogba, él se queda en su actual equipo.