Al-Khelaïfi usa a Lewandowski, De Gea y Kane para justificar el fichaje millonario que cambia Europa

Han bastado dos tropiezos para que la solidez que parecía defendía el Paris Saint-Germain con su nuevo proyecto empiece a resquebrajarse, de ahí que aparezca un nombre en cabeza de cartel de posibles fichajes del PSG de cara al futuro inmediato que rompe totalmente con las nuevas directrices desde la salida del club de Kylian Mbappé y, de paso, con el mandato imperativo de un Luis Enrique, que vive un momento complicado.

Mecha corta y mucho dinero

La falta de paciencia y la gran disponibilidad de capital son dos elementos que juegan en contra de la idea de construcción a largo plazo que pretende Lucho en el PSG. No basta que lo haya ganado casi todo en la 23/24, como hizo el asturiano, el cual solo claudicó en semifinales de la Liga de Campeones; no, en París hace falta que las cosas rueden más o menos a diario y no lo están haciendo (a la caída en Londres se une el empate ante el Niza), de ahí que el PSG piense en fichar a un veterano goleador como próxima estrella.

Ese jugador no es otro que Mohamed Salah, futbolista de Liverpool de 32 años al que le quedan meses de contrato, concretamente hasta junio de 2025. Al respecto, tanto los reds, como el PSG y media Europa saben que el egipcio tiene una oferta estratosférica encima de la mesa del fútbol saudí, pero París también puede tentarlo con un proyecto atractivo y algo insuperable por estos lares: la mejor oferta en la élite del fútbol europeo.

Precedentes, del polaco al meta español pasando por el mejor jugador del Bayern

Y para justificar un desembolso enorme y un contrato de dos a tres años, al estilo Leo Messi, Nasser Al-Khelaïfi usa los números de Salah, pero también el rendimiento de Robert Lewandowski (36), David de Gea (32) o Harry Kane (31) como pruebas de que en la actualidad fichar a un jugador de más de 30 años también puede ser garantía de éxito, no en vano el inglés y el polaco son de los máximos artilleros de Europa en las grandes ligas y competiciones continentales.