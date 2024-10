Despedazó a Guardiola, chocó con Flick y supera en el PSG a Luis Enrique: OK al galáctico inminente

Un nuevo tropiezo (0-0) en la Premier League ha dejado al Manchester United en una situación intolerable, pese a que el rival era uno de los más duros de la liga inglesa, como es el Aston Villa de Unai Emery, lo que, de nuevo, vuelve a situar a Erik ten Hag en el callejón de salida de Old Trafford y, si su despido se hace efectivo en los próximos días, el entrenador elegido por el histórico conjunto del norte de Inglaterra no dejará indiferente.

Con Guardiola, último campeón de Europa inglés… a costa del de Sampedor

Efectivamente, el elegido, según cuenta The i Paper, no es otro que Thomas Tuchel, ex, entre otros, de Chelsea, Bayern de Múnich y Paris Saint-Germain. Precisamente en este último destino, en París, de donde se fue a Múnich, consiguió algo que no solo Luis Enrique, sino ningún otro entrenador en la historia del club francés ha logrado, como es el hito de meter al cuadro capitalino en una final de la Liga de Campeones, que perdieron precisamente ante los alemanes, por entonces Hansi Flick, actual entrenador del Barça.

Eso sí, no mordió el polvo el Chelsea de Tuchel ante el City de Guardiola en la final de 2021, donde los blues, contra todo pronóstico, no solo eliminaron al Atlético de Madrid y el Real Madrid con bastante suficiencia, sino que se cargaron a los skyblue en la final, cuando los celestes eran favoritos.

Uno de los mejores

Por cosas como estas es por las que el United confía en el germano para llevar las riendas de su maltrecho tren millonario, en el que ninguna estrella es capaz de variar un rumbo perdido desde hace más de una década. Y esta temporada no es para menos: el United ha perdido en ocho partidos (3) más de los que ha ganado (2), está a diez puntos de la cabeza de la tabla, que ocupa el Liverpool (18). Y no solo eso, de nuevo se halla ante la perspectiva no ya de abandonar la pelea por el título, cosa que ya ha hecho en pleno mes de octubre, sino por la Liga de Campeones y, a este paso, los puestos europeos, ya que el Aston Villa, quien cierra las posiciones europeas le aventaja en seis puntos.