Debate entre Florentino y Ancelotti por Carvajal: Arnold, 3 opciones más y ninguna es Achraf Hakimi

Lo que era un bosquejo sobre el papel, una idea garabateada con bastante tino en un rincón de la mesa de debate entre Florentino Pérez y Carlo Ancelotti en pleno Santiago Bernabéu ahora toma relevancia y carácter urgente tras la lesión del capitán del Real Madrid y lateral derecho titular del equipo y de la Selección Española de Fútbol, Dani Carvajal, y, sobre ello, puede haber sorpresas ante hipotéticos recambios.

El elegido no es el único en mente

Vaya por delante que el Real Madrid tiene en su lista un candidato que está situado en el escalón de preferencias por encima del resto, tanto por nivel, como por situación contractual, como es el jugador del Liverpool y de la selección de Inglaterra, Trent Alexander-Arnold, el cual acaba contrato en junio de 2025, sin embargo, no es el único.

La situación que alarma en Anfield

Al respecto del jugador inglés -recordemos, amigo íntimo de Jude Bellingham- la alarma se ha instalado en el coliseo red ahora que Carvajal está KO, y como prueba, las palabras del experto en la actualidad del líder de la Premier, Jason Cundy: “dejarlo ir es ridículo para mí. Su contrato va a expirar”, decía, para completar reflejando el sentir del hincha del Liverpool, “estoy atónito, ya estamos en octubre. Si valoras lo suficiente a un jugador en tu club de fútbol, no debería llegar a los dos últimos años de su contrato”.

Las otras vías

Ahora bien, en Madrid, si bien saben que Arnold está a tiro y es al jugador que quieren y que mejor encaja, veremos si incluso en el mercado invernal, a la vez no le pierde la cara a otras tres opciones, pese a que ninguna sea la que esperaba Kylian Mbappé, ansioso porque su amigo Hakimi Achraf se reuna con él en la capital de España. Eso no sucederá porque el PSG no lo va a permitir, pero se abren otras posibilidades. Una, ya os la hemos contado, como es la del lateral del Lille, Tiago Santos, que deslumbró en el choque directo de Champions, pero hay más. Además del luso, también gustan Pedro Porro y Recce James, aunque sendas opciones son más remotas debido a lo complicado que se antoja una negociación con Tottenham y Chelsea, de modo que solo se sopesaría proponer una cesión en el mes de enero.