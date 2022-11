Al-Khelaïfi y Campos asedian Madrid: Simeone cede y Mendes zanja el OK

Las oportunidades que tenía el Atlético de Madrid de conservar a João Félix han pasado, el jugador, con Jorge Mendes de intermediario, ya solo tiene una idea fija, una hoja de ruta invariable: quiere irse a Qatar y de ahí no volver a Madrid. Y eso lo saben Simeone y Nasser Al-Khelaïfi, las dos figuras clave en este asunto; y lo son, básicamente, porque la influencia, la presión, el asedio del segundo hacen ceder al primero, por una sencilla razón: el Atleti no puede decir que no a la propuesta francesa.

¿No, a qué? No a dejar marchar a un jugador que no encaja con el técnico argentino, al que el club no va a dar la patada por costoso y porque su influencia en el club es absoluta, y que es la mejor baza para mantener las cuentas de la entidad madrileña. Y eso está en la mente de un João Félix que ya está entre ceja y ceja del PSG, tal y como asegura Le Parisien, un conjunto que suele conseguir todo aquello que se propone.

Al-Khelaïfi personalmente lleva este asunto junto a Luis Campos, figura clave con el compatriota suyo, el crack del Atleti. Y entre los dos han encontrado la fórmula perfecta para conseguir sacar al luso desde enero del Metropolitano: pagar lo que costó. Veníamos contando que el PSG tenía 90 millones preparados para la compra del Menino de Ouro, pero el Atleti rechaza esa tasación y exige la cantidad que ellos pagaron al Benfica, de modo que, ¿cómo llegara a un acuerdo? El presidente del PSG tiene la clave, la fórmula perfecta.

Y esa fórmula es la siguiente: cesión hasta final de temporada con opción a compra asegurada, es decir, Félix regresaría a la competición desde enero en la Ligue 1, ya con el PSG, y sería compra asegurada para junio del conjunto capitalino, de cara a la campaña 23/24, donde tendrían que abonar al club madrileño lo que pide. Y todos contentos, bueno, todos menos la parroquia rojiblanca; pero como dijo aquel, es lo que hay.

Y entre todo este entuerto aún hay otra figura, para nada menor, que no sabe nada de un asunto que le condiciona totalmente: Leo Messi. Si la idea de futuro inmediato del PSG es hacer un tridente con Neymar, Mbappé y João Félix, ¿dónde queda Messi? Buena pregunta.