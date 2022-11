Endrick, por fin con fecha y precio: Florentino y Al-Khelaïfi lo pagan

El culebrón que parecía iba a ser Endrick, la joya de 16 años de Palmeiras, es ya una realidad en Europa, con al menos cuatro colosos, dos -Chelsea y City- de la Premier, implicados en una batalla que se va a extender por un amplio espacio de tiempo. Primero, porque todos ellos pueden pagar la cantidad que se ha fijado y segundo porque aún resta tiempo para dictar sentencia en el destino europeo del crack. Con todo, Florentino Pérez y Nasser Al-Khelaïfi se han puesto en cabeza porque han sacado la artillería pesada.

Si tenemos que hablar de cifras y fechas, Fabrizio Romano lo tiene claro, el conocido informador asegura que Endrick no llegará a Europa antes de 2024 y que la cantidad o la cláusula fijada por el equipo brasileño para dejarlo salir -luego habrá que escalar los gastos en primas, intermediarios, etcétera- es de 60 millones de euros, es decir, 15 más de lo que en un principio estaba dispuesto a pagar el Madrid por el jugador.

Pero visto que Florentino posee un arma que el esto de contendientes no tienen, salvo, quizá, el PSG, el Madrid no se desmarca y puede que sí sea capaz de llegar a esos 60 kilos, tal y como informan desde fuentes cercanas al club merengue. Y el arma que tiene en sus manos el Real Madrid y que podría ser crucial en el fichaje no solo es Vinicius Júnior, un modelo a seguir para Endrick, sino el clan de brasileños que están en nómina del club de Chamartín, como son también Rodrygo Goes y Eder Militao.

¿Y cómo es que el PSG de Al-Khelaïfi también está en la pelea? Básicamente porque tiene a Neymar en sus filas, un ídolo para el chaval. También Marquinhos ayuda, el otro brasileño del PSG, y ambos pueden obrar el trabajo sucio con Endrick.

En cualquier caso, ya sabemos que el jugador tendrá un precio desproporcionado para un jugador de su edad: 60M (por entonces tendrá 18 años ya que su cumpleaños es en julio, el día 21) y su venta se proyecta para 2024, es decir, dentro de dos temporadas, justo cuando Erling Haaland se pone a tiro…