Ataque a Klopp y venganza por el hueco vacío de Mbappé y Tchouameni

El AS Mónaco, tal y como hemos contado hace unos días en Don Balón, es un club vendedor que durante los últimos años ha sacado una auténtica millonada en concepto de traspasos. Algunos de los más recientes y sonados son los de Kylian Mbappé al París Saint Germain por la alucinante cifra de 180 millones de euros, o el último de Aurélien Tchouameni por 80 kilos rumbo al Real Madrid. Pero ante tanta salida, al conjunto monegasco no le queda más remedio que reinvertir parte de esa millonada en reforzar su plantilla para aliviar el vacío que le deja tanta marcha.

Así, el medio Sky Sports informa de que el conjunto en el que sigue jugando Cesc Fábregas ha puesto su punto de mira en un delantero para tratar de empezar a recomponer el dibujo. Se trata del internacional suizo Breel Embolo, que actualmente milita en el Borussia Monchengladbach y que se ha convertido en el nuevo objetivo de los rojiblancos. Embolo ya ha dejado muestra de sus grandes aptitudes como delantero centro con la selección suiza y a sus 25 años en el Principado lo ven como una gran opción para hacerse con un futbolista que todavía tiene mucho que dar y que, por qué, podría revalorizarse aún más en sus filas y buscar otro hipotético traspaso más caro en el futuro.

En el citado medio hablan de que el AS Mónaco ha ofrecido una cantidad cercan a los 10 millones de euros para poder hacerse con los servicios del delantero y que, pese a que esa cantidad podría no ser suficiente para el equipo alemán, las posturas no están ni mucho menos lejos y es un acuerdo que puede llegar a cerrarse en las próximas horas.

Se trataría del segundo delantero que firmaría el Mónaco en este mercado de verano para confeccionar una punta de ataque que intimida en la Ligue1. Y es que hace unos días formalizaron la incorporación del ariete Takumi Minamino, procedente del Liverpool ya que Jürgen Klopp no le iba a dar todo el protagonismo que el japonés querría, y ahora el Mónaco quiere poner la guinda del pastel con un nuevo refuerzo en la delantera.