El capitán del Barça y amigo íntimo de Messi pega un volantazo: bomba hacia el peor enemigo de Xavi

El Barcelona, tras ganar LaLiga, buscará reencontrar el pulso a Europa, uno que no ha hallado desde 2015, consiguiendo como mínimo llegar a octavos de final, algo que no ha logrado en las dos últimas campañas, donde además cayó de forma prematura en la Europa League, y para ello pueden tener que cruzarse con un viejo rival en la Liga de Campeones que ya les echó en esta campaña y al que puede irse la leyenda, amigo íntimo de Messi y capitán del FC Barcelona.

Un par de ofertas suculentas

La salida de Sergio Busquets y Jordi Alba genera un problema a Xavi Hernández en tanto en cuento esta campaña podía usar a sendos veteranos manteniendo el nivel del once, cosa que ya no tendrá al alcance la campaña que viene, donde además la marcha de ambos borra la mejor época del Barcelona; veremos si estas ausencias tienen solución en el mercado. Pero volviendo al tema, así como el mediocentro apunta a Arabia Saudí, el lateral puede ser rival del Barça, de nuevo en la Champions pero esta vez con los colores del Inter de Milan.

También el Benfica está tras sus pasos, pero lo cierto es que más allá de ofertas de la liga saudí o la posibilidad de irse a Estados Unidos, para Alba resulta una oportunidad única brillar por dos temporadas (que sería lo que le ofrecerían) en todo un histórico europeo, como es la escuadra nerazzurra, en una última aventura de vértigo en su carrera y en una liga, la Serie A, en la que nunca ha jugado. Recordemos que Alba sigue vigente, ya que, no en vano, estará ante precisamente Italia en la semifinal que disputan los transalpinos ante España en la Final Four de la Nations League.

Mejor que la vía de LaLiga y la liga portuguesa

Si ahora mismo tuviera que elegir, aunque el Benfica también es un histórico y también jugará Champions League en la 23/24, Alba se decantaría por la oferta italiana. Y eso que no es la única que puede tomar forma en los próximos días, ya que el Atlético de Madrid también busca un jugador en la posición de carrilero y ciertas informaciones aseguran que el contacto entre las partes existe. Sea como fuere, Alba tiene la posibilidad de seguir ligado a la élite y quién sabe, quizá como rival de su Barça donde seguramente no esté su amigo Leo Messi y donde seguro no estará Busquets. Las vueltas que da la vida…