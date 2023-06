¡Ojo! Karim Benzema le guarda la gran sorpresa final a Florentino ante el Athletic: CR7 ya lo hizo

No son solo los rumores y las informaciones filtradas desde el entorno de las partes interesadas, es el silencio lo que ha despertado las alarmas con Karim Benzema, pero también las palabras saudíes sobre la inminencia de la operación; todo ha obrado en la idea de que el futuro de Karim Benzema está lejos del Santiago Bernabéu, sin embargo el nueve se guarda la sorpresa final para Florentino Pérez ante el Athletic.

Despedirá la temporada (de aprobado) el Madrid frente al conjunto bilbaíno (domingo, 18.30) en su estadio, en el último choque de LaLiga, ante su gente, y es ahí donde El Gato quiere pulsar a la afición merengue, las críticas que ha recibido y su estado de ánimo al respecto de la mega oferta por dos temporadas y 200 millones de euros venida de Arabia Saudí. Recuerda este asunto, y lo sabe el Balón de Oro, a la situación de Cristiano Ronaldo, que aprovechó los focos para despedirse. No es el estilo del 9, pero la posibilidad es tentadora.

Aun así, hay que decir que esta vez, a día de hoy después de una semana compleja, el Madrid si guarda esperanzas de solventar el bache y conservar al francés, lo que, innegablemente, facilitaría mucho las cosas a nivel económico. Si se va Benzema, lo sabe el jugador, el Madrid tendrá que redoblar esfuerzos financieros sobre un fichaje, el de Jude Bellingham, ya de por sí enorme. Por otro lado, rompería el jugador la armonía de las viejas glorias, los Modric, Kroos y él mismo, cuyo adiós en 2024 se presenta como un baño de multitudes y la fecha más plácida para la renovación.

Y aún con todo, el Madrid no las tiene todas consigo. Benzema no ha hablado con el club y de sus labios no ha salido un ‘me quedo’, lo cual es llamativo. Pudo hacerlo en la gala de Marca, diario que le otorgó su premio leyenda, y no lo hizo, echó balones fuera. Sí argumentó que la verdad de su marcha no está escrita, la escribe él. Puede decirse que Benzema se guarda la gran sorpresa para Florentino Pérez y el Real Madrid para el último acto, en la dominical. No descarten un colofón inesperado.