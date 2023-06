Contundente decisión de Ancelotti en su cara a cara con Florentino: él debe ser el nuevo Benzema

Durante los próximos cuatro años la posición de nueve en el Real Madrid, una vez que se ha confirmado la marcha de Mariano Díaz y sobre todo Karim Benzema, puede tener dueño si Carlo Ancelotti se sale con la suya y consigue el objetivo prioritario que le ha planteado a Florentino Pérez de cara a la ventana de trasferencias como 9 del equipo y recambio al francés. Para el italiano, le ha dicho al mandatario, solo hay un jugador que puede cumplir tal propósito, por características incluso en mejor medida que el futbolista del Manchester City, Erling Haaland.

Un nueve, un diez y un tanque

Carlo Ancelotti le ha dejado claro a Florentino Pérez que el único jugador capaz de hacer de 10, de 9 y de ir más allá, de ofrecer la cobertura de los tanques que generen segundas jugadas es Harry Kane. El inglés no es el favorito al nueve del Real Madrid 23/24 para Ancelotti, es el único posible. A su entender, el jugador inglés reúne todos los atributos que necesitan para la función de recambio de Benzema.

Kane, a sus 29 años, que es lo único que hace dudar al mandatario, es capaz de caer a banda, de asociarse, de tiras desmarques y de rematar de cabeza. Pero es que además es un portentoso rematador de área, posee un fuerte y certero disparo desde media y larga distancia, está capacitado para pelear en el cuerpo a cuerpo con cualquier central y sus 188 centímetros le permiten ser un peligro constante en el juego aéreo. Con él tendrían segundas jugadas y una amenaza constante en los cetros lateral. Es más, Kane podría ser un complemente casi perfecto para Rodrygo y Vinicius, ya que no solo es un animal frente a la portería rival, sino que su movilidad en la última franja de ataque es enorme, siendo un futbolista muy inteligente con y sin balón.

Preferido

Y esa es la opinión a estas alturas de Carlo Ancelotti con respecto a la necesidad de reforzar la delantera, que con la cesión de Joselu y el posible fichaje de Kai Havertz estaría completa y muy reforzada. Es verdad que el Madrid sabe que el Tottenham no lo dejará ir tan fácilmente y que eso supone no menos 115 millones de euros, sin embargo, ya no hay posibilidad de ahorrar, no cuando esta vez Florentino se ha quedado no solo sin segunda opción, sino sin primera. Quitando a Haaland, un jugador más posicional y específico, pero ahora mismo imposible, Carletto cree que ni Osimhen, ni Vlahovic, ni Lukaku, ni ningún otro nueve aporta tanto y en tal medida como lo hace el internacional inglés, que además se quiere ir de Londres. Por todo ello, si por él fuera, la decisión estaría tomada, otra cosa será que lo consiga el club.