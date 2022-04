Bofetada inesperada de Mbappé al Madrid: se sale del plan perfecto

Tras la inclusión del partido disputado ayer entre el PSG y el Lorient, Kylian Mbappé realizó unas declaraciones que desde luego no han pasado desapercibas ni en París, ni en Madrid. El francés finaliza contrato el próximo 30 de junio y son muchos los motivos que tiene Florentino Pérez para pensar que el jugador dará el “sí” a la entidad merengue, pero las palabras del ariete galo también han abierto una posibilidad que se presentaba remota sobre su futuro, su renovación: ¿Es posible quedarse en el PSG? “Sí, por supuesto”.

Si ya el delantero de 23 años fue el gran protagonista del encuentro anotando un doblete y repartiendo tres asistencias para contribuir a la goleada de su equipo, en los compases posteriores también se convirtió en el centro de atención. Mbappé fue preguntado por su idea de su futuro, al menos si ya la tenía encarrilada, y lo que confirmó este al respecto ha generado unas dudas que no parecían tener cabida en este culebrón y es que el PSG cuenta con opciones similares a las del Real Madrid de contar con el futbolista la próxima campaña: "No he hecho mi elección sobre el futuro, todos lo saben. Estoy pensando, hay elementos nuevos y muchos parámetros. Si hubiera tomado mi decisión, lo habría anunciado".

Cabe mencionar que el propio delantero ha dejado entrever a lo largo del presente curso, sobre todo desde que el Real Madrid intentó cerrar su fichaje el verano pasado a cambio de 200 millones, su deseo de jugar algún día en las filas blancas. Es por eso que estas declaraciones han causado tanta estupefacción en Madrid para alegráis de un Nasser Al-Khelaifi que, además, tiene en mente una última medida para tratar de convencer al futbolista: ofrecerle la capitanía.

Tal y como ha revelado 90min, el jeque catarí sigue soñando con la renovación del futbolista galo y por ello en los últimos meses han ido saliendo a la luz diferentes fórmulas del mandatario para tratar de condicionar su decisión, siendo la más importante el factor económico (algunos medios han afirmado incluso que superaría a Leo Messi en la escala salarial), pero teniendo ahora otra baza: el brazalete.

Resulta desconocida la importancia que tiene esto para Mbappé, pero está claro que el futbolista no resolverá su futuro hasta que haya vencido su contrato en París, momento en el que deberá aceptar su nuevo rol como líder del vestuario del PSG o, por el contrario, echarse a un lado y aterrizar en Concha Espina.