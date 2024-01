Bomba invernal de Keylor Navas: fin al calvario en París y volverá al club, pero no el Real Madrid

Siguiendo la misma dinámica que Christophe Galtier, Luis Enrique ha dejado muy claro que confía plenamente en Gianluigi Donnarumma para ser el portero titular del PSG a pesar de que el italiano ha generado más que dudas desde que aterrizó en el Parque de los Príncipes hace dos años y medio atrás.

Esto, como consecuencia directa, ha sumergido a Keylor Navas en una suplencia sistemática que ha enturbiado su estancia etapa en el PSG, club al que llegó tras salir del Real Madrid en 2019, hasta tal punto de que el arquero tico pidió su salida hace un año atrás, poniendo rumbo de esta forma al Nottingham Forest en calidad de cedido.

Y ojo, es precisamente el club inglés el que está dispuesto a ofrecer una nueva oportunidad a Keylor Navas en lo que supone el primer bombazo del 2024 en la élite europea. Sin grandes movimientos cocinándose, sobre el papel, el veterano guardameta está muy cerca de poner fin a su agonía en París para embarcarse en un reto que conlleva una alta dosis de psonsilidad ya que el Forest se encuentra en una situación francamente delicada en la Premier League peleando por no ser uno de los equipos que pierdan la categoría al finalizar la temporada.

Aquí también hay que tener en cuenta que Navas finaliza contrato el próximo 30 de junio, por lo que Al-Khelaïfi, en base a la confianza depositada por Luis Enrique en Donnarumma, no entorpecerá la salida del costarricense, con el que mantiene una excelente relación, y menos disponiendo ya de otra alternativa para cubrir la portería como es Arnau Tenas.

No en vano, que el exfutbolista del Real Madrid y Levante, entre otros, no haya teniendo protagonismo desde que llegó el italiano al equipo no evitará que reciba una despedida muy especial ya que Keylor Navas ha sido muy importante en la consecución de muchos títulos conseguidos por el PSG desde 2019.

Eso sí, la mejor prueba de que ya no cuenta con opciones de ser importante en los meses que el restan de contrato es que ni siquiera ha debutado esta temporada en el campeonato liguero, algo de lo que sí que puede presumir el mencionado Tenas.