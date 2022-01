Chelsea, Barcelona y Tottenham, batalla por el pichichi de la League 1

En el mundo del fútbol a lo largo de una temporada no paran de salir grandes promesas. Algunas llegan a consagrase y convertirse en estrellas como Messi, Cristiano Ronaldo o Mbappé, y otras no llegan a despegar del todo o se quedan en el camino por diferentes motivos como el caso de Bojan, Ozil, Balotelli, Emre Mor o Dembelé. Jugadores llenos de talento, pero que por una u otra razón no han despuntado todo lo que deberían.

La lista de clubes europeos que buscan asegurar la firma de Jonathan David continúa creciendo con los equipos más grandes de Inglaterra y España haciendo fila para persuadir al delantero canadiense de 21 años, no es para menos. A medida que ha ido avanzando la temporada muchos han sido los que han llamado a las oficinas del Lille preguntando por el atacante. Hasta hoy se conocía que Arsenal, Liverpool, Manchester United y Real Madrid estaban interesados en el de Ottawa, pero las últimas informaciones han aumentado esa lista de rivales. Según el medio TSN, Chelsea, Tottenham y FC. Barcelona son los últimos en preguntar por la situación del goleador del Lille.

A Los tres equipos les urge un delantero. Los de Conte no encuentran un recambio de garantías para el indiscutible Harry Kane. Tuchel tiene un problema con Lukaku, desea marcharse del Chelsea y los blues necesitan encontrarle un sustituto. Y Xavi Hernández ansía un delantero centro que el conjunto blaugrana no tiene desde la marcha de Luis Suárez al Atlético de Madrid.

El máximo goleador de la League 1 ha sido el jugador que más ha aumentado su valor en la CONCACAF a lo largo del año. El precio de David estaba en 38.5 millones de dólares y actualmente se estima que su valor ronda los 55 millones de dólares, superando a futbolista como Pulisic del Chelsea, Gio Reyna del Borussia Dortmund o Hirving Lozano del Napolés.

El delantero del Lille es pichichi de la League 1 con 12 goles, por delante de Mbappé con 10, Messi, Neymar, Di María, Icardi Payet, Paquetá y un largo elenco de grandes futbolistas que ven desde lejos como el canadiense perfora la portería rival jornada tras jornada.