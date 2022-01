El Tottenham a la caza de canterano del Barcelona, Bin Salmán ataca

Uno de los nombres propios del mercado invernal es sin duda Adama Traoré. El veloz extremo del Wolverhampton ha sonado para infinidad de equipos este mes de enero debido a la escasa participación que está teniendo este año el internacional español. Newcastle, Leeds United, Aston Villa, Liverpool o Arsenal han preguntado en algún momento por el canterano culé para conocer su situación.

El último en llamar a su puerta ha sido el Tottenham. El conjunto dirigido por Antonio Conte necesita dar descanso a los Harry Kane, Son o Lucas Moura y ha puestos sus ojos en Adama Traoré. El extremo no está viviendo su mejor momento, prueba de ello es su solitario gol en 1.167 minutos disputados. Los Spurs han decidido pasar al ataque y realizar una oferta de 18 millones de euros. Según informa The Athletic esta primera puja ha sido rechazada por los dirigentes de del Wolverhampton. El club ha tasado al internacional español en 30 millones de euros y no piensan aceptar una oferta tan baja como la de los londineses.

Muy atento a todo lo que suceda con el jugador está Bin Salman. El hombre más rico del mundo del fútbol sigue ojeando el mercado para reforzar la plantilla de Eddie Howe. No paran de salir nombres relacionados con su club y Adama no podía ser menos. El Newcastle necesita al extremo para completar un ataque muy bien armado en este mercado invernal con refuerzos como Chris Wood y la posible incorporación de Diego Costa o Mario Baloteli.

No es desconocido por nadie que Traoré gusta y mucho a Antonio Conte como ha señalado alguna vez en rueda de prensa: “Protegeré a mis jugadores. La forma en que juega el ‘37’ tiene un valor para mi muy alto. Al final depende de lo que sea mejor para cada uno, el jugador y el club. Sobre él, no veo ninguna diferencia en su comportamiento y su forma de trabajar, estoy muy contento con él. Sigue siendo el mismo jugador”.

El sistema utilizado por el italiano es un 5-3-2, por lo que de llegar el canterano culé lo más probable es que fuese utilizado por este como carrilero.