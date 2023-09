Con el Real Madrid en llamas, el caso Kylian Mbappé da un vuelco inesperado: El PSG se decide

El Real Madrid y Kylian Mbappé son un binomio complejo que se retroalimenta y, a la vez, se repele, jugando con y contra un Paris Saint-Germain que se ha configurado sobre la dependencia con el francés, aunque va dando pasos a un lado. Por ello sorprende que, con el Real Madrid inmerso en la peor crisis desde que arrancara la temporada, el equipo francés y el jugador se hayan dado semejante tregua.

Negativa por ambas partes

Publica Le Parisien que el Paris Saint-Germain ha detenido todas las conversaciones con el entorno del jugador nacido en Bondy a solo unos meses de que expire su contrato de vinculación con el conjunto del Parque de los Príncipes y no solo eso, además el club no pretende iniciar estas en próximas fechas, lo que deja el futuro del crack en manos de sus deseos sin que Qatar por el momento intervenga.

¿Estrategia o hartazgo?

¿Es cansancio de su situación o una estrategia para convencerlo de que renueve con el club de la capital gala? Es complicado dar una respuesta por el momento de la temporada en que nos encontramos, aún con mucho margen de intervención por parte de todos los implicados, y también por los precedentes del jugador, que ha negado el acuerdo tanto con el PSG como con el Real Madrid.

🚨 MBAPPÉ SE VA LESIONADO



Kylian sufre molestias en el tobillo tras una torcedura y dice adiós al Clásico con el PSG por delante



Kylian sufre molestias en el tobillo tras una torcedura y dice adiós al Clásico con el PSG por delante

Recordemos que el jugador no ha querido renovar con el club galo, pero a la vez tampoco ha querido firmar con ningún otro conjunto, incluido el Real Madrid. Y no solo eso, también ha reconocido que el PSG no se irá de vacío si él decide marcharse de la entidad parisina. Y todo esto llega con el conjunto de Luis Enrique empezando a carburar, justo cuando los blancos se gripan y se sumergen en un mar de dudas.