Cristiano Ronaldo y Al-Khelaïfi se ponen en sintonía: Messi acepta

Dicen que cuanto más alto se sube, más dura es la caída. Cristiano Ronaldo y Leo Messi han perdido, quizá ya para siempre, la hegemonía del fútbol mundial pero su desplome esta temporada ha sido doblemente duro por su escaso protagonismo, uno a título colectivo y el otro individual, en el concierto europeo. Ya no hay uno, dos o tres jugadores por delante de ellos, sino muchos más, lo que nos deja entrever el ocaso de sendos cracks que, sin embargo, pueden guardarse un último baile, este juntos, en el PSG.

No en vano, el Manchester United ha sido un desastre esta temporada: varios fichajes millonarios, dos entrenadores y ningún título, amén de una irregularidad sangrante. Es verdad que CR7 ha sido el mejor de los suyos y ha marcado 24 goles en 38 partidos (además de 3 asistencias) pero su llegada a Old Trafford no ha cambiado la dinámica destructiva del United, que se ha hundido más si cabe en las dudas. Con Messi pasa lo mismo, el PSG ha sido campeón de la Ligue 1, pero dejó ir la Copa y se cayó en octavos de la Champions, y a diferencia del luso, el rendimiento del argentino ha sido muy pobre para su salario y calidad: 9 goles y 13 asistencias en 31 partidos.

Ayer, de nuevo en Inglaterra, ante el Brentford (3-0) todo sonó a despedida en el Teatro de los sueños, desde Juan Mata, que se va sí o sí del United, hasta CR7, del que dicen que buscará una salida rumbo a un destino que le garantice al menos una última temporada en la disputa de la Champions League, esa en la que no estará el United la temporada que viene. Y también aseguran fuentes francesas que existe una voluntad de acercamiento entre el luso y los deseos de Nasser Al-Khelaïfi, de modo que el PSG sería su posible salida.

Así las cosas, si nos fijamos en el horizonte de 22/23, el PSG posiblemente se ve ante el duro reto de tratar de revertir su situación de esta temporada tanto a nivel colectivo como individual y ha de hacerlo sin Mbappé. Los fichajes franceses no rindieron en la 21/22 y han de hacerlo la campaña que viene, pero, ¿es el goleador luso la respuesta a estos problemas? No hay duda de que CR7 puede poner los goles y también la magia junto a Leo Messi y dicen en Francia que el cartel es demasiado apetitoso para el jeque como para dejarlo marchar. Piensa, según dicen, que el carácter de CR7 quizá sea lo que necesitan Messi, Ramos, Neymar y compañía para brillar. Al menos en un último baile.

Despedidas inglesas, deseos franceses, el mercado de fichajes en el horizonte y los dos cracks de las últimas décadas juntos…